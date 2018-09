El show de Duarte

Quienes acusaron al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sólo buscaban el escándalo y el show, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el tabasqueño reconoció que la Procuraduría General de la República (PGR) falló en la integración de las carpetas de la investigación.

“Los acusadores no presentaron todas las pruebas porque lo que buscaban era más que nada el escándalo, la espectacularidad, el show”, afirmó al ser cuestionado.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, condenó a Duarte a una pena de 9 años de prisión.

“Cuantas líneas ágatas, cuánta tinta, cuántas imágenes, cuánto show, sobre estos asuntos para terminar en una sentencia como la que se dio a conocer”, expresó López Obrador.

“Que no nos extrañe que esas cosas pasen cuando predominó un régimen de corrupción e impunidad”, mencionó igualmente.

El tabasqueño afirmó que el Gobierno castigará la corrupción.

“No les parece eso extraño, raro, inconcebible; cuántos diputados, senadores, han pasado y no han hecho una reforma para que sea considerado delito grave el robo, el peculado, la corrupción”, dijo.

“Por eso se está proponiendo ahora que la corrupción sea delito grave y se sancione con severidad a quien cometa delito de corrupción, si no hay esa voluntad política, pues es todo un circo”, finalizó.