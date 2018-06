El posible paro de pilotos e inicio de precosechas

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a quienes les deseamos excelente inicio de semana este lunes 11 de junio. Un día como hoy, de 1762, en La Habana, Cuba, tropas británicas toman La Cabaña, uno de los fuertes más importantes, y en 1940 el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda le declaran la guerra a Italia……

Y entrando de lleno con el comentario, a mediados de la semana pasada se produjo un accidente en el que un piloto, amigo de los productores y socio de la Asociación de Aerofumigadores, perdió la vida. Y las voces de indignación no se hicieron esperar tanto de productores, como de los mismos pilotos, que amenazan con irse a un paro de labores para esta semana, según nos comentó su presidente ROGELIO BALDENEBRO ARREDONDO, pues culpan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de ese homicidio. La paraestatal está realizando algunas obras por el Valle del Yaqui e invadiendo terrenos de los productores para llevar la energía eléctrica a las granjas acuícolas, pero en esos trabajos no se cuenta con algún tipo de señalamiento, lo que dicen que le costó la vida al piloto, quien con su avioneta se atoró con uno de los cables de alta tensión. De ahí que culparon de su muerte a la CFE, ya que esa situación, que ellos llaman negligencia, ya se lo habían hecho saber a los funcionarios de la paraestatal y poco o nada hicieron por poner boyas o pintas en las torres y cableado que, de haber sido así, no había cobrado la vida de un gran hombre. Está semana, los pilotos se reunirán con capitanes del aeropuerto y de la misma Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y líderes de las organizaciones y uniones de productores para exponerle esa situación y el asesinato, como ellos lo llaman, de la CFE, esperando que ese problema se atienda, de lo contrario se irán al paro de labores. Aquí los productores que se ven afectados con esas obras, como el amigo JORGE HUMBERTO CASTRO CAMPOY, ya que las torres atraviesan por su campo, haciendo la tarea y labores de preparación y siembras más difícil, declaró que ellos no se oponen a la modernidad, pero la CFE está invadiendo las tierras y causando, además, la muerte de gente inocente y trabajadora; por ello piden un freno a esa situación o que la Comisión Federal de Electricidad, por lo menos, cumpla con su misión para que fue creada, preservando la integridad de las personas……

Y hablando de gente valiosa y que sí aporta mucho a la sociedad, el profesor MIGUEL ÁNGEL CASTRO COSÍO nos comentó que ya arrancaron la precosechas de camarón de granja con tallas de 10 y 12 gramos. Con esas labores se busca garantizar la supervivencia de los crustáceos en un año que ha tenido de todo, principalmente por los retrasos que se dieron al inicio de las siembras, producto de la escasez de larvas por parte de las compañías y los laboratorios, que tuvieron retrasos en la entrega delas larvas por diversos factores, climáticos y cambios bruscos del agua oceánica, y a pesar de ello se tiene un ciclo sano, por lo que muy probablemente superarán las 60 mil toneladas del ciclo pasado, lo que pondrá a Sonora nuevamente en los primeros lugares y planos de la producción de camarón de cultivo……

Y hablando de buenos números en cultivos, nuestros amigos de la Aoass, que preside BALTAZAR PERAL GUERRERO, con GERARDO LOYA CHÁVEZ en la gerencia, impulsaron este año agrícola 2017-2018 un programa de maíz tardío de los híbridos de Dekalb, donde se tienen excelentes resultados de producción, pues este fin de semana el productor FRUCTUOSO MÉNDEZ, socio del Grupo UCAY, si más no recuerdo, cosechó una producción récord para el Valle del Yaqui de 17.5 toneladas por hectárea al 12 por ciento de humedad, por lo que con estos resultados y rentabilidad que está teniendo el maíz este ciclo, es muy probable que el año entrante se dispare la siembra de ese grano y se reduzca el garbanzo, donde a la mayoría le fue como en feria por las bajas producciones y precios. Con ese proyecto, la Aoass es distribuidor de los híbridos tardíos de Dekalb en fechas de siembra de noviembre, para quienes tengan interés el ciclo 2018-2019 de sembrar ese grano, aunque primero tenemos que ver lo del agua, recordando que este año se tienen 737 millones de metros cúbicos menos dentro del Sistema de Presas del Río Yaqui. Con esto nos despedimos, esperando que tengan una provechosa semana.