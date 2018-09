El “pichón” Cabrera quiere seguir volando

Una lesión en la espalda lo alejó de la acción por más de un año

Por: Oviel Sosa

Desde pequeño, Misael Cabrera Urías estuvo involucrado en el boxeo, lo que lo motivó a incursionar en el pugilismo amateur con miras a convertirse en profesional. Consiguió su meta gracias a su capacidad de golpeo, aguante, perseverancia y deseos de figurar en los cuadriláteros de renta.

Su debut fue soñado, pues ganó por la vía del nocaut la contienda que se celebró el 8 de octubre del 2016 en Puerto Peñasco. En aquel entonces, el oriundo de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, mejor conocida como 410, en Ciudad Obregón, contaba con 16 años de edad.

En su peregrinar en el boxeo profesional, “El Pichón”, como también le conocen, había enseñado una gran pegada, ya que había mandado a la lona a todos sus rivales, registrando una foja de 7 combates, todos de ellos ganados por la vía del cloroformo; cinco de esas victorias las obtuvo en el primer episodio.

El pugilista empezó a ganar adeptos por sus actuaciones, pero después de ver acción el 27 de mayo de 2017 en una función que se efectuó en Obregón, tras terminar su pelea y conseguir otro triunfo de manera contundente, Cabrera Urías recibió un duro golpe que lo paralizó, los que no había pasado arriba del ring: un grupo de doctores que le checó unas molestias en la espalda, le dijo que tenía dos hernias de disco y que nunca iba a poder boxear de manera profesional otra vez.

En ese momento, “El Pichón” se sintió “desplumado”, pues la noticia lo cimbró, porque a sus 19 años y con el corto camino que había construido en los encordados de paga, se miraba muchos años escenificando riñas y obteniendo logros.

“Me vieron muchos doctores y me decían que nunca iba poder boxear. Me sentí triste y desilusionado” expresó.

El joven pugilista compartió que nunca perdió la esperanza, y un amigo del entrenador Alfredo Caballero, quien ha estado en su proceso, lo contactó con un médico cubano de nombre Cristian García, quien le revisó y no quitó el dedo del renglón hasta regresarle la fuerza necesaria para que tuviera la oportunidad de hacer lo que lo mueve y motiva; subirse al ring a pelear y no finalizar con carrera.

Parte importante para que el púgil de la 410 cristalizara su anhelo de no colgar los guantes de manera prematura, fue el respaldo que recibió por parte el doctor José Román y de su promotor, Juan Hernández, quienes estuvieron al pendiente de las terapias que recibió por parte del médico cubano, quien lo trató y a base de un método que no requirió de operación, lo curó.

Tras superar la valoración médica y tener el diagnóstico que era posible volver al deporte de sus amores, Misael Cabrera estalló en júbilo y se vislumbró de nueva cuenta arriba del cuadrilátero, por lo que desde hace varias semanas se prepara bajo las órdenes del entrenador Gabriel López, quien lo pule en el gimnasio de la 410 para la confrontación que será el retorno de “El Pichón”, después de 16 meses de inactividad.

“No ha sido nada fácil volver a agarrar ritmo, pero gracias a Dios me siento bien y listo para regresar ring”, comentó.

El 12 de octubre, en Hermosillo, “El Pichón” sostendrá un pleito a cuatro rounds en la división de los Ligero. Aún desconoce a su contrincante, pero se ha esforzado al máximo corriendo ocho kilómetros por la mañana, y por las tardes trabaja lo boxístico para llegar bien afinado y con ello poder firmar un retorno con triunfo.