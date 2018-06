El miedo como estrategia

Por: Demian Duarte

Cuando de plano la contienda política se centra en sembrar temor o miedo en contra de uno de los candidatos, es que se acabaron los argumentos y ahora viene la embestida de la peor de las caras que tiene la política, es decir la discusión ambigua, el argumento centrado en mentiras, en pocas palabras la guerra sucia.

Es hasta comprensible, a 1 mes de que se realicen las elecciones no parece haber elemento a la mano que tumbe a Andrés Manuel López Obrador, la guerra de encuestas claramente ha sido ganada por un puntero sólido, que ya no sólo está arriba en la de Reforma, sino que lo hace en el promedio que se presenta de estudios de intención de voto y que se refrenda en ejercicios como el de Parametría, publicado ayer jueves en donde la ventaja del candidato de Juntos Haremos Historia no sólo se mantiene arriba de los 50 puntos en intención de voto, sino que sube a 54%, al grado de que ni siquiera la suma de la intención de voto a favor de sus contendientes, alcanza para bajarlo.

Incluso los estudios respecto a cómo quedaría integrado el Congreso de la Unión comienzan a marcar que podría tener mayoría absoluta en las 2 cámaras, con mañas de 300 diputados en el Congreso de la Unión y 70 representantes en el Senado de la República, lo que daría carta blanca al candidato no sólo para llegar a la Presidencia de la República, sino para hacer y deshacer en materia legislativa para materializar en breve los puntos clave de su proyecto de nación, lo que se convertirá en estos días en gran tema de discusión nacional.

En ese contexto algunos capitanes de empresa, que no todos, comenzaron a trabajar con una estrategia para convencer a sus empleados de no votar por López Obrador, lo que no deja de ser una posición contradictoria, que raya en lo curioso, porque se trata de quienes han hecho sus fortunas al amparo del régimen que ha gobernado este país por 30 años.

Ahora lo interesante es que de manera coincidente con ese discurso de algunos de los grandes empresarios del país, ahora desde el PRI comenzó a venderse el discurso de los riesgos de que llegue la oposición al gobierno, hablando de la estabilidad macro económica, de la salida de capitales y de la certeza de futuro.

El detalle es que ellos, es decir el grupo actualmente en el Gobierno, no han sido particularmente buenos para dar resultados, comenzando por el desastre que se cargan con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que simplemente no va a quedar este año y que es hoy en día el factor central de inestabilidad, la falta de crecimiento económico, que se ha mantenido en niveles francamente mediocres de entre 1.5 y el 2 por ciento en todo el sexenio, lo que una vez promediado con la inflación redunda en crecimiento cero.

Ahora agregue usted un factor que me parece particularmente interesante, ya que está inscrito en el imaginario colectivo como el principal referente de si nos fue bien o mal con un Gobierno, y es el tipo de cambio, y dirá usted que me pongo muy pesado, pero habrá que recordar que el Gobierno de Enrique Peña Nieto recibió el dólar apenas encima de los 13 pesos, y en estos momentos coquetea con los 20, lo que bien a bien representa una devaluación del 53.8 por ciento, una baja en el valor de nuestra moneda que no se veía desde tiempos de otro priista, específicamente Ernesto Zedillo, quien al calor del “error de diciembre”, tuvo devaluaciones que alcanzaron el 300%.

Sume usted otros elementos como la cadena de los famosos “gasolinazos” que han encarecido el combustible en un año y medio en 35 por ciento y quizás me entenderá que así el tema económico no ha sido realmente una fortaleza de la actual administración, antes más bien se ha convertido en una debilidad, porque la calidad de vida de la mayoría de los mexicanos se ha deteriorado, lo que genera buena parte del descontento social, que se suma por cierto a los problemas de violencia descarnada y corrupción descarada, lo que ha permitido el ascenso de López Obrador como candidato puntero.

La estrategia del candidato Andrés Manuel no tiene nada de raro tampoco, señalar lo anterior y prometer que las cosas van a cambiar, que habrá crecimiento económico, que habrá una negociación de iguales con Estados Unidos respecto al TLC y que las gasolinas ya no van a subir, que se va a acabar la corrupción y la violencia, mientras el candidato del régimen José Antonio Meade no ha sido capaz de desmarcarse del Gobierno que lo postuló.

Está claro por qué AMLO está arriba, y no me queda claro que vender el miedo de que México se irá al infierno económico, tendrá inestabilidad e incertidumbre, sea la mejor estrategia.

Quizá los tecnócratas que están al frente de la toma de decisiones no lo vean o no lo entiendan, porque no lo viven, pero México está hoy en día mucho más cerca del infierno que nos quieren vender como el peligro que encarna López Obrador, que del paraíso que ellos imaginan que vivimos.

Luego entonces eso de seguir por el “buen rumbo” que ellos promueven, como que a la gente de a pie no le hace mucho sentido, porque la gente ya se cansó de esperar la magia de ese caminito y lo que anhela es un cambio.

