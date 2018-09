El juego de los números

Por: Mario Saucedo Gómez

Hasta ahora no se ha abierto la posibilidad de conocer, de forma completa y veraz, la información que generan los gobiernos en muchas de sus dependencias.

Esa tarea inconclusa se requiere en las funciones que desempeñan como en los resultados que arrojan, que mucho ayudan en el desenvolvimiento de la sociedad que representan.

Como que no ha sido una actividad medular del desarrollo oficial el que la sociedad conozca de manera veraz lo que es la vida pública.

Probablemente ya sea una práctica común el dar a conocer o simplemente decir lo que se deba de conocer, que no siempre está cercano a la realidad.

Porque cuando se requiere información real de lo que se desarrolla en el Gobierno, ahora se le radica a la página de transparencia, donde todo hay menos información completa, y si acaso hay algo, es mínimo de meses o tal vez años de presentación, porque no se hace lo que establece en la Ley de Transparencia.

En estos tiempos de avances tecnológicos no se da la importancia correspondiente por parte de los gobiernos a lo que debe de ser una función primordial del quehacer gubernamental.

Esta práctica sucede en la mayoría de las dependencias oficiales, en las cuales se debe tener disponible la información para quien la requiere, toda vez que la información oficial debe de ser pública.

Situación semejante se da cuando se requiere datos para el desarrollo de la inversión en algunas regiones y municipios del país. En muchas ocasiones no existe o está desfasada en su presentación y la real muchas veces es confidencial con acceso a pocos.

Debe partirse de la premisa de que la información es poder y que se deberá manejar en beneficio de todos, de acuerdo con las necesidades y a la situación para lo que se requiera y de manera real. Tan real como son los impuestos.

Los cambios importantes que debe de dar en una sociedad en el manejo y la veracidad de la información son fundamentales para su avance económico y social.

La necesidad de que se presente la realidad de los números, que permitan conocer la real situación de la sociedad en que se vive, es un pendiente de los tres órdenes de Gobierno.

El escuchar y conocer información oficial alejada de la realidad, deberá de ser tema del pasado, porque el continuar haciéndolo de esa manera, se enfrentará a una realidad que no es la que se está diciendo y la sociedad lo sabe.

Los tiempos de avanzar positivamente en el desarrollo económico y social ya están presentes en la sociedad y para lograrlo se requiere que lo que se dice esté conectado con la realidad, porque hasta ahora sólo ha imperado el juego de los números.

DEL ESCRITORIO…

Se comenta en los medios bancarios que está en camino la utilización, por parte de la sociedad, de tarjetas de crédito y débito, que con sólo pasarla en la pantalla de cobro, quedará registrado el pago, evitando así muchos contratiempos, entre ellos el clonado… En uno de los puntos de acuerdo del Tratado de Libre Comercio (TLC), se establece que se podrá comprar hasta 100 dólares por persona por Internet en tiendas norteamericanas, cuando antes era del 50 por ciento… Aunque se ha dicho que todo está tranquilo en el ámbito económico nacional, todavía hay personas que le temen a que existan sorpresas al final del sexenio… En Ciudad Obregón se observa mucho el movimiento de personal y equipo en lo que vendrá a ser el desarrollo de dos proyectos por parte de la empresa Constellation Brands en la zona industrial número dos. Y dicen que son mínimas aún las empresas proveedoras que han llegado, de las 120 que estarán en el proceso y además esta dinámica de trabajo ha generado demanda de terrenos, cuyas ventas y rentas se han disparado por este motivo.