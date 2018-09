El grupo de los Inmortales rinde homenaje a Eleno Cuen

Por: Armando Valenzuela

El grupo de los Inmortales, que preside el profesor José Pedro Montaño, rindió un reconocimiento a la trayectoria de uno de sus miembros, y el homenajeado fue el ex lanzador Eleno Cuen.

La ceremonia se llevó a cabo ayer, cuando se organizó una comida en conocido restaurante de la ciudad.

Al evento acudió la mayoría de los ex jugadores profesionales que conforman la agrupación que coordinan atinadamente el profesor Montaño y el ingeniero Roberto Ávalos.

Entre los que acudieron al llamado se encuentran los ex peloteros Francisco “Paquín” Estrada, Vicente “Huevo” Romo, Nicolás García, “Lolito” Juárez, Alejo Ahumada, Jesús “Zurdo” Robles, Fernando Gaxiola, Rubén Soqui, Carlos Murrieta y el homenajeado, Eleno Cuen.

Además de gente ligada al beisbol, como Baldemar Urías, Marco Antonio Rodríguez, Benjamín Pérez Díaz, Alfredo Coss, Manuel “Many” Morales y Roberto Ramos.

Como invitada especial estuvo la licenciada Anabel Acosta Islas, quien se encargó de entregar al homenajeado una fotografía del grupo, firmada por todos sus integrantes.

Actuando como maestro de ceremonias, Francisco Pérez Díaz dio a conocer algunos de los logros conseguidos por Eleno Cuen durante su época profesional e indicó que algunas de sus marcas siguen vigentes, como la de ligar 20 juegos completos, 174 innings consecutivos sin necesitar relevo y 13 juegos ganados consecutivos en la temporada 1980-1981, además de lanzar un juego sin hit ni carrera ante Guasave en la campaña 1982-1983.

Los méritos más que suficientes para que el grupo de Inmortales decidiera reconocer su brillante trayectoria por los principales diamantes deportivos de nuestro país.