El foro del agua, la huelga en el Inifap y los nuevos ingresos

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a quienes les deseamos muy buen inicio de semana este lunes 4 de junio.

Y entrando de lleno con el comentario, este 7 de junio se realizará el “Foro del Agua y el Futuro de Sonora”, que se realizará en la palapa del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY) 041 Cajeme y al que se invita a todos los candidatos a los diferentes puestos de elección popular para que participen y expongan sus ideas, y a que se comprometan a soluciones concretas, de llegar tanto a la presidencia municipal, como a las diferentes cámaras. El presidente del DRRY 041 Cajeme, ANTONIO FORNÉS GASTÉLUM, fue muy claro: este foro es abierto y ya se invitó a todos los aspirantes por escrito, para que participen en el mismo y vengan y expongan sus ideas y planes de trabajo, sobre todo que en el Valle del Yaqui y en la cuenca del Río Yaqui, pues tenemos un problema muy serio de escasez de agua, a tal grado que en los últimos dos ciclos se tienen mil 500 millones de metros cúbicos menos de líquido que bien podrían regar entre 150 y 180 mil hectáreas del Valle del Yaqui, por lo que vemos que estos números son muy fríos, pero esa es la realidad. A la cuenca o presas Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas cada día le escurre menos agua por lluvia. De ahí la preocupación de las autoridades y del consejo del 041 Cajeme. En Sonora ya tenemos un plan B, que es la desaladora de Guaymas-Empalme y Hermosillo, pero este proyecto de la gobernadora del Estado, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, de más agua para Sonora, que es muy bien visto, va muy, pero muy lento; por ello es necesario redoblar esfuerzos, para sacar más programas de ese tipo, pero sin tanta burocracia y favoritismo para ciertas compañías, que se benefician con esas obras y que no son las mejores, sobre todo por el costo de agua de mar desalada, como lo vimos hace tiempo atrás en San Carlos, donde nos invitaron a conocer un proyecto que se expuso en conocido hotel. Veremos qué sucede con este foro, a realizarse este jueves, en especial si asisten todos los candidatos de los diferentes partidos políticos……

Y hablando de partidos, pero de otro tipo, resulta que siempre no se llevó a cabo el tan anunciado paro de labores de los investigadores del Inifap, quedando pendiente para esta misma semana, concretamente para el 6 de junio. Las mantas ya estaban listas para colocarse, nos dijo JOSÉ LUIS FUENTES, representante del Siiinfap, pero sonó el teléfono y era una llamada del secretario de Agricultura, BALTAZAR HINOJOSA, y el secretario del Trabajo para solicitarle al Siinifap que continúe las negociaciones por la vía del dialogo, situación que se mantienen para este miércoles y, en caso de no llegar a un arreglo, el estallido se dará a las 10:00 horas, con guardias de los investigadores cada dos horas, para que acudan y cumplan con los proyectos que se tienen y en los que ya están los compromisos de validación y transferencia de tecnología……

Y hablando de compromisos, la Secretaría de Agricultura, a través de su director general, BALTAZAR HINOJOSA, anunció los nuevos ingresos objetivos para los cultivos de trigo, cártamo, girasol, canola, maíz, soya, algodón y arroz para el ciclo 2017-2018; sin embargo, estos no dejaron muy contentos a los productores, como ABEL CASTRO GRIJALVA, quien aplaudió los ingresos para este año, no así para el 2018-2019, sobre todo en cártamo, donde los ocho mil 400 pesos no estimulan a los agricultores; por ello piden un subsidio adicional de tres mil pesos por hectárea, pues sólo con ese subsidio adicional se estimulará la siembra para el ciclo entrante y más con los problemas de escasez de agua que se tienen en la cuenca del Río Yaqui. Con esto nos despedimos, deseándoles excelente semana.