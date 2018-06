El “Estado inconveniente” de Jorge Van Rankin

EL UNIVERSAL.-

Desde que Jorge Van Rankin apareció en YouTube hablando con políticos y presidenciables, muchos se habrán preguntado ¿qué hace “El Burro” haciendo cosas de política?

Voluntaria e involuntariamente, Jorge ha estado cerca de este mundo desde muy joven y tiene varias anécdotas al respecto. En algún momento incluso fue novio de la hija de un presidente y entre sus amigos están varios hijos de políticos e incluso otros políticos.

“Anduve con la hija del presidente Salinas de Gortari, Cecilia Salinas. Al licenciado Colosio también lo conocí porque cuando llegaba a visitar a Ceci él estaba con su papá”, contó.

Miguel Alemán Magnani, nieto del ex presidente Miguel Alemán Valdés, y Federico de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, también son sus amigos.

“A lo que yo le saqué es que luego me invitaban a comer y pagaban las cuentas hasta de mi novia, yo no tenía ni para comer en los lugares que ellos iban”, recordó desde la sala de una casa donde graba el programa “En estado inconveniente”.

Fue el empresario Miguel Ortega quien, sabiendo de esta cercanía, lo invitó a hacer entrevistas a los políticos que hoy contienden por alcaldías, diputaciones, jefatura de Gobierno y, por supuesto, la Presidencia.

“Tengo muchos amigos políticos sin que yo ejerza la política, pero me gusta, me atrae y me apasiona, me gusta porque se sale de mi zona de confort, de la irreverencia, de cosas que he hecho en la televisión”.

En las más de 40 entrevistas que han hecho hasta ahora están distintos personajes: “El Bronco”, Meade, Anaya, Barrales y muchos más, salvo los candidatos de Morena, con los que no ha podido coincidir.