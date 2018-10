El dúo cobra fuerza: Magneto y Mercurio

Mauri, del grupo Magneto, y Elías, de Mercurio, aseguraron que disfrutan más sus presentaciones actuales que la de los años 90, cuando se alzaban con éxitos como “Vuela, Vuela” y “Enamoradísimo”, respectivamente.

“Para mí, en lo personal, yo me estoy divirtiendo mucho más hoy por hoy, que en los años 90, mil veces más, hasta grupalmente se siente mejor la fusión que tenemos ambas agrupaciones”, afirmó Elías en entrevista.

Este pensamiento, comentaron, es gracias a una madurez tanto personal como profesional que han acumulado gracias a las más de dos décadas que han estado dentro del mundo del entretenimiento.

“La experiencia te da otra perspectiva muy diferente de las cosas. En mi caso, por lo menos, disfruto más de lo que estoy viviendo.

“En general es una experiencia más disfrutable, estás más presente. Un buen vino no le sabe igual a alguien de 15 años que a un experto de más de 30”, aseguró Mauri.

Por ello, para su próxima presentación del 29 de noviembre, en la Arena Ciudad de México, como parte del elenco base de la gira de los 90’s Pop Tour, su intención será divertirse y disfrutar con temas como “40 Grados”, “Malherido”, “Azúcar y Maldad”, entre otros.

Su plan como agrupación es seguir interpretando los éxitos ya conocidos por el público, coincidieron y descartaron que vayan a componer canciones inéditas.

En lo personal, Elías seguirá enfocado en la música, dejará de lado la conducción, mientas que Mauri, comentó que no tendría ningún problema por colaborar con su ex pareja Fey para algún proyecto en la gira liderada por Ari Borovoy, ya que ambos mantienen una relación profesional.