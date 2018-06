El deporte como prevención del delito

Por: Joel Luna

En busca de conocer las condiciones de las instalaciones deportivas del Municipio de Cajeme, entrevistamos al director del Instituto del Deporte, licenciado Heliodoro Zazueta. Comentó que las unidades deportivas en este momento se encuentran en buen estado, actualmente se dedican a su remodelación y darle mantenimiento al alumbrado para que se pueda practicar el deporte en horas que no afecten la salud de los deportistas, tomando en cuenta que el calor arrecia en estos meses y es casi imposible hacer deporte durante el día.

En cuanto al vandalismo que se ha venido detectando en las principales unidades, la Conrado Navarro de la colonia Primero de Mayo es la más afectada, hace pocos días se tuvo que poner el cableado de todas las instalaciones ya que se lo robaron, la inversión fue de poco más de 50 mil pesos.

“Tenemos hoy en día una coordinación con la Dirección de Seguridad Pública para que resguarden esas instalaciones, es preocupante que la gente de la comunidad haga daño, hablamos de unos pocos que no miden el perjuicio que ocasionan y afectan a miles de deportistas”, declaró.

“Podemos presumir que una de las principales problemáticas que se tenía era la falta de luz en algunas unidades y hoy en día hablamos de que se resolvió ese problema. Unidades como la de la Michoacán, Primero de Mayo en futbol siete y la cancha grande. También estrenará alumbrado, en Cócorit, en la Agropecuaria y varias más.

¿ QUÉ HACE EL INSTITUTO DEL DEPORTE PARA AYUDAR A LA PREVENCIÓN EL DELITO?

“Actualmente estamos enfocados en colonias del sur de la ciudad donde apoyamos la práctica del deporte, son colonias conflictivas tales como la Kino, Machi López, Valle Dorado, donde inclusive en esta última los mismos vecinos cooperaron con dos lámparas para el alumbrado de la cancha y nosotros instalaremos otras dos para aumentar la visibilidad”.

En la Kino se inauguró una cancha con pasto sintético y alumbrado, en al Machi se tiene alumbrado en perfectas condiciones y supervisan que se desarrollen torneos constantes y que los niños y jóvenes se entretengan haciendo deporte.

El Instituto del Deporte maneja escuelas de iniciación deportiva en las diferentes ramas: beisbol, futbol, basquetbol, etcétera.

Actualmente en el módulo de la Michoacán, colonia Primero de Mayo, Haciendas, Plano Oriente, entre otras, es donde se llevan a cabo estas escuelas de iniciación deportiva.

SOLICITUD DE APOYOS

Cuando los deportistas se acercan al instituto a pedir apoyo para poder practicar su deporte, o ayuda económica para poder viajar a las diferentes competencias, se hace lo posible por ayudarlos, a veces no con todo el monto, pero se trata de echarles la mano, no se puede muchas veces porque el presupuesto es muy reducido.

El instituto no cuenta con recursos propios, lo ideal sería que el dinero que se genera en el deporte se aplicara al mismo, pero todos los ingresos van a parar a Tesorería y en la gran mayoría de las veces ese dinero no se aplica en el deporte.

A pesar de que la nómina del instituto es muy reducida, casi al 50% en comparación con a la administración pasada, el presupuesto sigue siendo insuficiente.

HABLAN ENTRENADORES

Carlos Rochín, director de la Escuela de Futbol “Obregol”, filial del Club Pachuca, cuenta actualmente con 147 alumnos repartidos en seis categorías.

Con alumnos provenientes principalmente de colonias como Libertad, Valle Dorado, Villa Fontana, Machi López, Urbi Villa, Pueblo Yaqui, Fovissste, Prados del Tepeyac, Miravalle, colonia México y Cortinas.

“El apoyo que nos brinda el Instituto del Deporte es que nos presta las instalaciones. “Obregol” ayuda en la prevención del delito fomentado la práctica del deporte. Rodrigo Bours es el único candidato que nos ha visitado, escuchamos su propuesta, dijo que fomentará el deporte para prevenir el delito, nosotros nos dirigimos a las autoridades para tramitar permisos de uso de instalaciones que es lo normal”, comentó.

En “Obregól” no se paga por un curso de futbol, se paga para que los muchachos se formen física y mentalmente como hombres de bien y de futuro para la sociedad.

DANIEL GUERRA, PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL

Esta liga actualmente aglutina a más de mil 700 deportistas, está en constante organización de torneos juveniles e infantiles para ayudar a la formación de buenos jóvenes. En cuanto a la coordinación con las autoridades, la Liga Municipal de Futbol trabaja de la mano con el instituto en la reparación y mantenimiento de unidades deportivas.

DEPORTE ADAPTADO

Por mucho, el deporte adaptado es el que menos ayuda recibe de parte de las autoridades y curiosamente muchas veces es el que más resultados consigue. Ejemplo es el de Esther Rivera, medallista paralímpica y medallista en Panamericanos y campeonatos mundiales.

“El apoyo no es mucho, hablo de mí, por ejemplo el próximo jueves salgo a una competencia a Arizona y el DIF me pone el traslado a Hermosillo porque de ahí sale mi vuelo. Hasta ahorita conmigo no se ha acercado ningún candidato”, externó.

“La única unidad deportiva que está funcionando es el centro paralímpico que lleva mi nombre ‘Esther Rivera Robles’, ya que la nueva unidad deportiva nunca ha estado en condiciones adecuadas, de hecho nunca ha funcionado. Falta mucha atención para las personas con discapacidad, vamos a esperar la nueva administración a ver si vienen cosas buenas para nosotros. La esperanza muere al último y sé que vendrán cosas buenas, en realidad, falta mucho apoyo en todos los ámbitos”, declaró.