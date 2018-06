Por: Joel Luna

El corte de Adrián González de parte de los Mets de Nueva york, lo deja prácticamente con la decisión de anunciar su retiro del mejor beisbol del mundo. El llamado “Titán” no pudo salir de la mala racha y después de una jornada de tres ponches más un equipo que está en el penúltimo lugar de su división.

Ayer, en una charla muy constructiva con José “Pitayito” Vega, platicábamos de su futuro inmediato. Nos dio gusto darnos cuenta que el joven prospecto de la localidad está enfocado en realizar su sueño y que buscará afanosamente cumplir la promesa que le hizo al pie del féretro a su amigo Gilberto Parra y nos dijo que no descansará hasta cumplirlo. La mesa está servida para que se ponga la capa de ídolo. Si sale otro, u otros, sería sensacional. A Cajeme le hace falta gente que dé el ejemplo en lo deportivo. Ya lo comenté: el retiro de Orlando Salido y la partida de “Parrita” Medina deja vacante el lugar.

Cambiando de tema, el jueves arranca al Mundial. México estará jugando hasta el domingo a las 8:00 de la mañana y todavía no encontramos por dónde se le pueda ganar a Alemania. Ayer se anunció la baja de Diego Reyes, quien no se recuperó de la lesión que lo aquejaba desde hace rato. No sabemos hasta dónde va a afectar esta baja. Se supone que hay gente que lo puede suplir, así que a esperar el primer partido, que será de pronósticos reservados.

Ayer arribó a nuestra ciudad Irak “Magnífico” Díaz, peleador que vio acción la semana pasada en Monterrey, Nuevo León, donde lastimosamente un cabezazo paró la pelea en el tercer asalto y dio empate técnico. Una verdadera lástima después de una larga preparación en la Ciudad de México. Pero, bueno, en lo personal pienso que a Irak le falta un buen representante, luego de pelear con tipos como Hernán “Tyson” Márquez y “El Nica” Concepción y derrotarlos a ambos. No puedes aceptar una pelea que vas de cuarto donde no hay ni gente en la arena. Creo que es una falta de respeto hacia un peleador que se supone está para carteleras más trascendentales. En fin, la gente que maneja su carrera debe poner más atención en eso.

Par de juegos cruciales de Halcones en casa. Anoche arrancaba la serie ante Tijuana. De ganar y perder Guaymas, el equipo local está dentro, pero si pierden y gana Guaymas, se complica y a sacar el ábaco y empezar a rezar. Así que en nota por separada nos daremos cuenta cómo fue, en la cobertura total que da Diario del Yaqui al club de casa. Esperemos que la victoria dé en el par de juegos.