Manuel Moroyoqui Ramírez (Profesor bilingüe)

C ómo no recordar aquellas crecidas del Río Yaqui, agua abundante para alimentar la vida, la naturaleza y a toda la comunidad yoreme desde el pueblo de Cócorit, hasta Belem. Los grandes álamos, mudos testigos del correr de esa agua, que venía de la sierra cruzando el sur de Sonora.

Precisamente recordando esa agua de la cual viven y vivieron los yaquis de ayer y hoy, el domingo 17 de junio de 2018, el Gobierno mexicano la privatizó, un bien común del mexicano ahora lo pone a disposición de empresas privadas y extranjeras para poder usufructuarlo de acuerdo con sus intereses.

Aún sin mencionarse públicamente que la cuenca del Río Yaqui esté con ese panorama, el uso del vital líquido es incierto para la Tribu Yaqui, un decreto que no se respeta, a pesar de que la mitad de la Presa La Angostura sea para los yaquis, además de las aguas broncas. La Conagua no ha definido la entrega formal del recurso hídrico que le corresponde por decreto a la Etnia Yaqui, tan así que, no ha definido una medición de las aguas que entran por el represo El Chiculi hacia los ocho pueblos yaquis. Infinidad de veces la Tribu Yaqui ha pedido que el Distrito de Riego de las comunidades yaquis se les sea entregada, lo cual no lo hace el Estado mexicano, violando un derecho constitucional del pueblo yoreme.

A raíz del decreto privatizador, el agua de los ocho pueblos se ve más incierta. Se reconoce que el canal de las comunidades yaquis distribuye agua, pero no se sabe si es la que se tiene en el decreto de 1940 y se sabe que por ley el cauce del río debe tener agua. Es de todos sabido que lo mantienen seco y con ello la muerte de muchos seres vivos. Entonces, ¿cuándo la Tribu Yaqui podrá tener a su disposición el agua que le corresponde por ley?

Baa’am

Jaisa te kaajakwotiempommeuwaatine “Jiakbatweta” ba’amousiweiyau, juebenaba’amtukam; aniatatomtituan, itokonilaayukamtaintojiakrataKo’okoimponaatekaBeeneutajtiajiapsianian; jume bwereabasomala’eaka ama jiapsan

Into am naken jume baa’amKaubetanaweyeme, Sonoratwamweye, Sinaloa betana; che’asaninimeba’ammeuwaateka te itotemae, i’aniintobatnaatakaweeriata ame betana, jaisaju’ujiakraameaemoaniakintojaisai’aniameajiapsa; junalensulominkochijuniota 17po, iniawasuktiamju’uyoiya’uraMexicopo, baa’amnaciompoayukameta’abwipujbatamakak; jaibuJabejuni’iaa’a am yeeka, aanenkitu, jume consecionimJabejuni’i am jipu:une, mexicanotamampoaayeuwiktu, jume ringom o che’ata’abwi nación betanaaa’a am jippue, bemtekilboo’ojooriabetchi’ibo.

Ketunju’uJiakbatwekaaetejowa, bwetaauyumaaneju’uyoi ley; ju’ujiakrakaa am yeeka jume baa’amaunaikiawame, bwe’itukoju’u DECRETO aebetanatuttietejomekaayo’oriwa; jume baa’am Presa Angosturaponasuk aman jiakraataulutu’uriateuwawaapojuni’i, kaajunulenaunaikiawa.

CONAGUA kaawitti a yeecha, kaawittijiakitauba’ambwise distrito 18po amani, che’asankaa am naikia jume baa’am represo Chikulipoyeuweyeme canal 18po wojnaikipuepplombellekatana.

Jume baa’am Distrito 18po amani, kaawittijiakitamampoyecha’i, kaajiakitaubwijri, ju’uyoiya’urajukaDECRETOtakaayo’ore.

Junulenmexicanomba’amu’urawau, jume jiakitabaa’am, Jiakbatwetnaikiarime, kaayeuyuyyuma’ariawa; ju’uneiyaawa, keeju’u Distrito 18 ba’amjiakitau toja, bwetakaajuuneewa si jume baa’amtuajuname’e Decreto 1940po teuwawame, intoksanju’uJiakbatwekaaba’amweiya, yoileytajunuen a teuwaujuni’i, poloobeKiawakia, jume yoawamintojuyamwawatejaibuluutisakaweye.

¿Jakwobejaju’ujiakra jume baa’amjipu’uneDECRETOta a teuwaapoamani?