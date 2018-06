Economía y elecciones… O el sendero del Peje

Al inicio de esta semana sucedieron hechos que para mi gusto están liquidando la elección y marcan en mucho lo que ocurrirá el 1 de julio.

Primero, la consolidación de Andrés Manuel López Obrador como el indiscutible puntero en la intención de voto, que tiene 26 de puntos de ventaja y arriba del 50% de las preferencias, lo que significa de hecho que ni aunque fuera posible la suma de las preferencias a favor del resto de los candidatos en su contra, ni así alcanzaría. Esto de acuerdo con la encuesta que me parece la más creíble del mercado, que no es otra que la del periódico El Financiero, donde AMLO, en definitiva, no es el favorito de los editores.

Esto ha catapultado al candidato de Juntos Haremos Historia a tener el mayor nivel en cuanto a probabilidades de convertirse en el próximo presidente de México con el 92% de acuerdo con el análisis que hace el periódico español El País. Es decir existe un 8 por ciento de posibilidades de que no sea el próximo presidente, lo que haría extraño que obtuviera el triunfo Ricardo Anaya, a quien se le concede el 7% de posibilidades o que José Antonio Meade, que tiene el 1%, en pocas palabras no es imposible que alguno de ellos 2 triunfe, pero sí es bastante improbable. Se ocuparía, en pocas palabras, un milagro.

Segundo, la reunión que sostuvo el candidato Andrés Manuel con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, donde están los que a la fecha han sido sus principales detractores y enemigos y con quienes acordó llevar la fiesta en paz, mantener comunicación y sobre todo les ofreció garantías de respeto al Estado de derecho y muy importante a la autonomía del Banco de México y a las instancias que dan certeza de estabilidad financiera, al menos de corto plazo.

Mire, es real que se dio un enfrentamiento y que muchos de estos encumbrados empresarios preferirían a Meade como presidente, sin embargo también son realistas y sobre todo pragmáticos y tienen claridad precisamente los escenarios probabilísticos de los que le hablaba líneas atrás, por lo que no llevarán los escenarios de confrontación con el que casi de seguro será el próximo presidente, así que mejor santa paz.

Justamente el miércoles pasado el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, manifestó que esa instancia está preparada para que, gane quien gane, la estabilidad en los principales factores macro, como son tasas de interés y tipo de cambio permitan una transición ordenada, a la par de que de acuerdo con sus proyecciones la economía terminaría el 2018 con un crecimiento de entre el 2 y el 3 por ciento.

El detalle es que en las últimas jornadas se presentó un escenario de inestabilidad más sujeto al capricho de Donald Trump que a cualquier control que se pueda tener de este lado de la frontera, que es imponer aranceles a productos mexicanos como elemento de presión para impulsar mayor celeridad en las negociaciones del TLC, y como respuesta México decidió meterse a un diferendo comercial con Estados Unidos, lo que amenaza por momentos con cancelar el acuerdo de libre comercio y por supuesto le ha metido fuerte presión al peso frente al dólar.

El lunes, por ejemplo, nuestra moneda alcanzó mayor devaluación desde febrero del 2017, al rebasarse los 20 pesos por dólar, lo que en sí constituyó una devaluación acumulada en 2 semanas del 15 por ciento.

A lo que me quiero referir es que no son López Obrador o las elecciones lo que trae preocupados a los inversionistas y empresarios, más bien, se trata de un escenario de incertidumbre ligado a esa guerra comercial y la eventual cancelación o renegociación del TLC, y de hecho cada vez son más las voces en el mundillo de las finanzas que aseguran que el triunfo del “Peje” es algo que está previsto, anticipado y comprado en los mercados, por lo que es posible que incluso tras el resultado del 1 de julio el dólar se abarate, y ya se comience a mover de acuerdo con la manera en que se comporte el eventual presidente electo, qué tipo de posiciones asuma y muy en particular que ocurra a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión.

El tercer gran elemento sobre la mesa, es la de un supuesto acuerdo entre AMLO y Enrique Peña Nieto, en donde los factores de poder del PRI, entre ellos los 13 gobernadores de ese partido, estarían de hecho actuando a favor (o al menos no en contra) del triunfo de Morena y sus aliados, en función de una serie de acuerdos de gobernabilidad, pactos políticos y un entendimiento claro de que al darse el cambio, vendrá una transformación de facto en la política nacional en donde el nuevo presidente tendrá que elegir con quienes gobernar, con quienes tomar acuerdos y a quienes verá como sus aliados.

En esa lógica es obvio que a ninguno de los gobernantes le entusiasma la idea de iniciar el próximo sexenio enfrentado con el presidente de la República, entendiendo lo que eso significa en términos de apoyos federales y de llevar la fiesta en paz.

Incluso hay claridad e indicios de que ese sería el camino elegido por el Gobierno que encabeza Claudia Pavlovich y el grupo político que la respalda, porque una cosa son las elecciones y otra lo que ocurra a partir del 2 de julio.

Correspondencia a [email protected]