Drenaje colapsado

Por: Oviel Sosa

El problema de aguas negras que brotan por distintas coladeras en varios puntos de la ciudad es una situación que molesta a las personas, porque afecta en su vida cotidiana, ya que lidian con los malos olores, así como correr el riesgo de contraer una enfermedad.

La calle Mar de Noruega, entre Flavio Bórquez y Mar Negro, en la colonia Prados del Tepeyac, está invadida de líquido pestilente, producto de una fuga de la alcantarilla que se localiza en la esquina que forman esas vialidades y que tiene más de tres meses, indicaron vecinos.

“Con el problema de aguas negras tenemos más de 20 años. Es algo frecuente: no más llueve y el agua brota de la alcantarilla. Nos dijeron los de Oomapas que tienen que cambiar la tubería, pero no lo hacen y mientras tanto tenemos que estar soportando los malos olores y con el riesgo de enfermarnos”, expresó, Héctor Javier Fonseca.

Otro habitante señaló que han hecho escritos exponiendo la problemática, pero hasta el momento no les han resuelto y les afecta.