“Dogo Aguaje” de Hermosillo

Omar Cortez de 29 años, transformó su automóvil en algo a lo que el mismo llamó “Dogo aguaje”, al principio pensaron que estaba loco cuando fue a pedir que le hicieran un carrito de hotdogs para ponerlo dentro de su auto. Cuando consiguió quién hiciera las adaptaciones y empezó a llevar sus “dogos” a domicilio sintió que había hecho lo correcto.

“Llevé una vez mi carro con un señor y me dijo que estaba loco, que si cómo lo iba a hacer, fui con otro señor y ahí le tomó todas las medidas para que se apropiara en mi carro y así quedó”, comentó.

Y es que al principio hubo quienes le dijeron que era una idea loca y rara, porque para empezar no iba a poder adaptar la carreta de hot dogs a la cajuela de su automóvil.

Omar empezó con la venta de hot dogs hace un año, en una carreta ubicada por el Bulevar Solidaridad, llamada “Nacho Dogos”, y su familia le pedía todo el tiempo que les llevara hot dogs, fue entonces que se le ocurrió hacer el “aguaje”.

“La gente me hablaba, conocidos, mi familia, para que les llevara dogos cuando ya iba a cerrar, porque siempre cerraba tarde”, relató, “pensé que sería muy bueno condicionar un carro para llevarles servicio a domicilio a tales horas”.

“Pensaba, cómo le puedo hacer para llegar a sus casas y sin que sean ‘paseados’, que el pan no se moje por la verdura, pues me fui imaginando y ahora tengo una mesa caliente y una salsera portátil, es una mini carreta de dogos”, comentó.

Aunque hace apenas cinco semanas inició con este proyecto, considera que la respuesta de la gente ha sido muy buena.

“Cuando llego a alguna parte se emocionan y se amontonan, me han apoyado mucho, están satisfechos”, expresó, “me han hablado clientes desde que empecé y todos los fines de semana quieren de mis dogos”.

Omar platicó que quería estudiar Economía, pero por diversas circunstancias no pudo concretar su ingreso a la universidad y la vida lo llevó por otros caminos.

Hoy que tiene a su familia, su esposa y un hijo de 6 años de edad, sus prioridades son otras.

Ahora Omar atiende con su “Dogo Aguaje” de las 00:00 horas y hasta las 06:00 de la mañana, detalló.

“Trabajo en la noche porque en realidad no hay ningún servicio a domicilio a esas horas; la gente más que nada fue la que me pidió esto, entonces eché a volar mi imaginación y puse a andar esto, aunque se les haga extraño”, señaló.

Para él, además del servicio a domicilio, señala que la calidad, higiene y su sazón, es lo que ofrece a sus clientes, además de poder llevar el servicio en un tiempo estimado de quince minutos.

“Los invito a que me hablen para que vean que los dogos no son paseados, todos los productos son de calidad. Les recomiendo que me marquen para que no salgan en la noche está muy alta la multa”, comentó.

Aunque inició con este proyecto conserva su carreta en el Bulevar Solidaridad además del “Dogo Aguaje” llevando a domicilio los “Nachodogos”, “Dogos Philadelphia”, con alitas, tocino y chicharrón.