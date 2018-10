Dodgers repite en Serie Mundial

Cody Bellinger y el cubano Yasiel Puig dispararon cuadrangulares para impulsar cinco anotaciones que permitió a los Dodgers de Los Ángeles derrotar anoche 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee en el séptimo y definitivo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que les permite no sólo refrendar el campeonato del viejo circuito, sino volver a la Serie Mundial para enfrentarse a los Medias Rojas de Boston a partir del martes.

Será el undécimo viaje al clásico de otoño de los Dodgers desde que se mudaron a Los Ángeles en 1969.

Los Dodgers, al igual que los Medias Rojas obtuvieron su boleto a la Serie Mundial como visitante, con el público en su contra.

Cerveceros tomó la delantera por tercera ocasión en la serie, gracias al jonrón de Christian Yelich en el primer tramo, pero esta ventaja le costó su segundo revés en el compromiso, porque en la segunda ronda Manny Machado en cuenta de 3-2 sorprendió a todos al tocar la pelota y Cody Bellinger siguió con su tablazo del otro lado ante Jhoulys Chacín.

El remache vino en el sexto capítulo, el relevista zurdo Xavier Cedeño permitió sencillo a Max Muncy y Jeremy Jeffress sustituyó a Cedeño y Justin Turner le dio imparable, Machado fue dominado y Bellinger entregó en la intermedia a Turner, pero el cubano Puig la parqueo para aumentar la delantera 5-1.

El novato Walker Buehler intentaba seguir los pasos de los rookies al ganar el partido decisivo para los Dodgers, desde que lo hicieron: Joe Black (1952 séptimo juego de la Serie Mundial vs NYY) y Fernando “Toro” Valenzuela (5 partido de la SCLN vs Montreal en 1981), pero se quedó a un out que completar las cinco entradas reglamentarias para aspirar al triunfo.

La ofensiva de los Cerveceros le conectó seis imparables al abridor Buehler, pero careció del batazo oportuno, además de que Dave Roberts, timonel californiano realizó los cambios en el momento preciso.

Con dos outs en el quinto capítulo, Lorenzo Cain atizó doblete ante el novel pitcher de los Dodgers, por lo que Roberts jaló por el zurdo mexicano Julio Urías, quien dominó al peligroso Yelich para terminar con la amenaza. Ryan Madison entró en la sexta y sacó cinco outs, jaló por su cerrador Kenley Jansen, quien retiró en orden a sus cuatro enemigos que enfrentó y terminó el zurdo Clayton Kershaw.