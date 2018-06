Diversidad e inclusión

Aunque usted no lo crea, en un estado donde presumimos de apertura porque una mujer está al mando del Poder Ejecutivo, todavía hace falta avanzar mucho más en materia de inclusión social.Por: Francisco González Bolón

Aún no hemos aprendido a darle el lugar que le corresponde a los que son diferentes. No porque lo quieran o hayan adoptado una moda sino porque la naturaleza así lo ha determinado y nadie de quienes estamos en este mundo somos jueces para condenar lo que un ser supremo ha dispuesto.

Quienes padecen de una discapacidad deben contar con la infraestructura, equipo y personas útiles para su buen desempeño.

Muchas veces ignoramos su llamado o le sacamos la vuelta a un problema de esa naturaleza y pensamos que ya lo resolvimos, cuando en realidad nuestra actitud lo vuelve más complejo de resolver.

Mientras no venzamos las taras mentales acerca de cómo ser inclusivos y aceptar la diversidad de ideas, de formas de actuar o de ser, difícilmente podremos avanzar como sociedad.

Por eso, son importantes los planteamientos que se le han hecho a diversos candidatos a puestos de elección popular en el estado para que se reforme el Código de Familia de Sonora que pongan fin a los obstáculos al matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Quizá sean temas controversiales, que choquen con las ideas, políticas o religiosas de algunos, pero son los que los nuevos tiempos han puesto en la discusión y hay que enfrentarlos con la mira puesta en la igualdad que la naturaleza brinda a todo ser humano.

Organizaciones como la Red Hermosillo Incluyente han propuesto de igual manera que se reconozca legalmente la identidad de las personas transgénero, transexuales, intersexuales y de género no binario.

De igual forma, que se prevenga, combata y eliminen los actos de discriminación y que esto se convierta en delito grave, incluidas las ofensas a causa del odio, como la homofobia y la transfobia.

Federación, estados y municipios deben estar en el mismo nivel de inclusión, aseguran los directivos de esta organización que este martes en Hermosillo habrán de dar a conocer de manera concreta sus proposiciones a los candidatos y quiénes han respondido a sus llamados.

Este tipo de planteamientos no deben ser considerados humorísticos o de menor relevancia. En la medida en que como sociedad demos cabida en nuestras mentes a lo diferente para verlo como la evolución de este mundo, tendremos mejor claridad sobre un futuro igualitario, incluyente y con una convivencia más armónica.

PARA ANALIZAR

Mientras la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano lucha por la igualdad para las mujeres, algunos de sus funcionarios ponen en duda esas intenciones.

En nota aparte en esta edición, damos cuenta de cómo la médico legista Violeta Morales, dependiente de la Fiscalía de Justicia de la entidad, fue hostigada e incluso despedida solamente porque comparte ideas de la Red Feminista de Sonora.

Llama la atención que haya sido la misma titular del Instituto de la Mujer, Blanca Saldaña, quien la haya cuestionado por su punto de vista en torno a la autopsia psicológica.

¿Eso es poner en práctica lo que su máxima Jefa les ha enseñado? La verdad, alguien le miente a la Gobernadora.

Para cualquier comentario:

[email protected]