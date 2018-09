Disparan al aire en Las Malvinas

Sujetos armados pusieron a temblar a moradores de Esperanza

Por: Antonio Aragón

Sujetos hasta el momento no identificados, que abordaban dos vehículos, efectuaron varias detonaciones con arma de fuego de alto poder frente a un domicilio ubicado por la calle Madero entre Séptima y Octava, en la colonia Malvinas de la comisaría de Esperanza, donde no se presentaron personas lesionadas.

Los tipos, al parecer efectuaron los disparos al aire, dado que la vivienda, no presentó ningún impacto de bala.

El hecho se dio poco después de 19:40 de la tarde y los disparos causaron temor entre los vecinos, quienes de inmediato se introdujeron a sus viviendas.

Asimismo, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal, hicieron acto de presencia para el inicio de las investigaciones.

En tanto personal del área de periciales, encontraron más de 20 casquillos calibre 7.62 por 39 milímetros.