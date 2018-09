Disminuyen agua para los ejidatarios

Por: César Fraijo

Pobladores de los ejidos La Yesca y Villa de Seris denuncian que la planta tratadora les ha disminuido la dotación, hasta un 50 por ciento, de aguas residuales que usan para el riego de alrededor de mil 400 hectáreas.

Cerca de 20 productores de ambos núcleos ejidales ubicados al surponiente de la ciudad capital, se manifestaron ayer de manera simbólica a las afueras de la planta que administra el Ayuntamiento de Hermosillo, para exigir que aumente la dotación de agua tratada.

Isidro Amavizca Arvayo, presidente del Ejido Villa de Seris, expresó: “La planta tratadora no ha funcionado. Cuando se instaló nos prometieron que no sufriríamos ningún cambio, todas las hectáreas se iban a regar. No han cumplido, tampoco con la ciudadanía, porque el agua está semitratada”.

Agregó que en el ejido que preside, se están afectando 960 campesinos y también en La Yesca, aunque con menor problema, alrededor de 400 hectáreas se usan para la siembra de garbanzo, sorgo y forrajes y sólo usan el 50 por ciento del total de líquido que deberían de usar.

Junto con los demás ejidatarios denunciaron al señor Fausto Pavlovich, cuyas tierras se encuentran cerca de las tratadoras, y se dice que con el agua que le llega siembra aproximadamente mil hectáreas.

“No estamos en contra de que siembre hasta dos mil hectáreas, pero que no perjudique a los ejidatarios. Que nos deje producir y que no agarre toda el agua”, reprochó Amavizca Arvayo.