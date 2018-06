Diego Luna en contra de la separación de familias

Diego Luna aprovechó los reflectores de los National Association of Latino Independent Producers Latino Media Awards para criticar que las familias de migrantes sean separadas por las políticas de “cero tolerancia” de Donald Trump.

Tras recibir el reconocimiento Oustanding Achievment en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood, el mexicano se entrevistó con el portal especializado Variety para señalar que el cine es una plataforma para abrir la conversación sobre el tema.

Esto después de que se reportó que tanto niños como bebés, estaban siendo separados de sus padres al momento de ser arrestados al intentar cruzar la frontera sur de Estados Unidos, sin documentación.

“Lo que ha estado pasando en este país durante los últimos días, esta crueldad, no puede ser aceptada ni tolerada. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que somos quienes contamos las historias, así que tenemos que contar las historias de los invisibles para que puedan ser visibles”, consideró el protagonista de Rogue One.

Isabela Moner, actriz de” Sicario: Día del Soldado”, quien también fue reconocida en la gala, pero con el premio “Lupe Ontiveros”, consideró que, si bien hay una irregularidad con los migrantes, se deben respetar los derechos humanos.

“En cierto punto está mal, y la ley puede estar moralmente equivocada y ahí es donde debemos trazar líneas como humanos”, finalizó.