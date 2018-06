Dicen adiós a sus amigos

Concluyen estudios de primaria entre lágrimas

Por: Fabiola Navarro

Con lágrimas de emoción, nostalgia y sentimientos encontrados, estudiantes le dijeron adiós a quienes fueron sus compañeros y maestros durante seis años, pues culminaron su educación primaria.

Este 27 y 28 de junio, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Sonora ha marcado como los días oficiales para las ceremonias de graduación en preescolar, primaria y secundaria, exhortando a los padres de familia a no realizar pagos en fiestas particulares, ya que afectan la economía de su hogar.

En la mayoría de las escuelas se celebraron las ceremonias de entrega de papeles este 27 de junio; los graduados acudieron con sus respectivas togas y birretes; los padres y madres de familia, celular en mano, para grabar el momento justo cuando entregaban a sus hijos los certificados de graduación de manos de sus maestros.

“Voy a la secundaria. Espero seguir viéndolos, amigos. Con casi todos conviví desde primer año”, dijo Karla María, quien no pudo contener el llanto al despedirse de sus compañeros de la Escuela Primaria Adalberto L. Salcido.

Las fotos del recuerdo no podían faltar en la ceremonia. Algunos de los graduados tuvieron, como regalo, globos y dulces decorados; otros corrieron con la suerte de que les compraran zapatos para la ceremonia y otros más de escasos recursos se conformaron con acudir a la entrega de papeles con el calzado gastado, pero lustrado.

“Soy madre soltera, no tuve dinero para comprarle zapatos nuevos, pero mi hijo sabe que estoy orgullosa de éste logro. Solo él y yo sabemos el sacrificio que hacemos para comprarle mochila y útiles, porque gano el mínimo. Ahora, lo que sigue: que estudie la secundaria”, dijo Maritza Ramos, mamá de uno de los pequeños graduados.

Finalmente, el personal docente de la institución les exhortó a continuar preparándose en sus estudios y no desfallecer en el camino, conscientes de que el esfuerzo y la dedicación son clave para el éxito.