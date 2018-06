Día de tormentas

U 1na tormenta hace volver a la realidad a los habitantes de Obregón: viven en una ciudad plana.

Bastaron unas horas de lluvia para que las calles estuvieran repletas de agua y sin visos de irse pronto pues el fenómeno atmosférico pretendía seguir su camino por estos suelos.

Es evidente que nadie ha querido entrarle al problema principal de la ciudad: falta drenaje pluvial profundo.

Autoridades han ido y venido y nadie se ha echado “ese trompo a la uña”, como coloquialmente se dice.

Bud ha terminado por desnudar esta carencia y más pronto que inmediatamente las autoridades deben trabajar en los proyectos para que la ciudad cuente ya con drenaje pluvial.

Pueden aprovechar que existen intenciones de convertir a la región en una potencia agroindustrial y para ello se requiere que la cabecera municipal tenga los mejores servicios públicos, que incluye el drenaje pluvial.

Ya es tiempo de dejar atrás el estar siempre con el Jesús en la boca cada que llueve.

Esta obra se necesita ya, independientemente de que no sea electoralmente redituable porque va enterrada y en el subsuelo no hay alguien que sepa acerca de votos.

EN EL OJO DEL HURACÁN

Un personaje al que también le cayó una tormenta, y en viernes, es Rodrigo Bours Castelo, pues comenzó a circular en diversos sectores un video que recuerda a los cajemenses un suceso trágico: la muerte de un profesional de la fotografía en febrero de 1981.

Según la crónica descrita en el video, hubo un accidente de tránsito en las calles Miguel Alemán y Náinari la noche del viernes 27 de febrero de ese año.

Relata que cuando baja de su automóvil, el fotógrafo Rodolfo Peña Castellanos es atropellado por un automovilista.

Ese conductor se llamaba Rodrigo Bours Castelo y en el documento ahora conocido se le describe como “asesino” e incluso documentan el testimonio de la supuesta viuda del occiso.

Es más, se habla en el video que la familia del automovilista adquirió todos los ejemplares de los periódicos del sábado 28 de febrero, a fin de que la sociedad no se diera cuenta del suceso trágico.

Treinta y siete años más tarde, se le recuerda a los cajemenses lo ocurrido, pues no hay evidencias en torno a lo que pasó con la familia del fotógrafo fallecido, si se le auxilió o simplemente con la compra de todos los ejemplares de los periódicos, la información desapareció también de los archivos policiacos.

Una explicación en torno a este suceso no caería mal de parte del hoy candidato independiente a la Presidencia Municipal, Rodrigo Bours Castelo, pues de otro modo su expediente político se verá manchado con sangre y eso, lo que sea de cada quien, no es bien visto, ni aquí ni en China.

