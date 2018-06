Detienen ingreso a la papa de EU

Por: Federico Chávez Manjarrez

Los productores de papa del país y de Sonora lograron una nueva resolución de un juez contra la importación de ese producto en fresco proveniente de Estados Unidos.

El presidente de la Asociación de Productores de Papa del Estado de Sonora, Eduardo Pedroza Ramos, dijo que esa nueva resolución no permite la entrada de ese tubérculo a México.

“Por cuestión del Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre Estados Unidos, México y Canadá y donde se acaban de poner aranceles para la importación de papa del vecino país del norte, el juez interpuso esa nueva resolución a favor del sector, que teme poner en riesgo la sanidad”, comentó Pedroza Ramos.

Dejó en claro que, de importarse papa en fresco de la Unión Americana, se pondrá en riesgo la sanidad, pero no sólo de ese cultivo, sino de otros como el tomate y muchos más, ya que las plagas de la papa se pueden transmitir a otros productos. De ahí nace la lucha judicial que están dando en contra del mismo Gobierno mexicano.

Sólo se permite la importación de papa en fresco a la franja fronteriza, no así a otras regiones, aclaró el dirigente. Esa medida de no permitir papa en fresco ayuda mucho a la sanidad y a lograr mejores precios para ese producto, tal y como fue este año sin que se afecte el abasto para el consumo nacional, estatal y regional.