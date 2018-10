Detienen a los menores que limpian parabrisas

Hay denuncias de ciudadanos porque se portan groseros con quienes no les dan dinero, dicen

Por: Ma. Guadalupe V√°zquez

Desde hace varios d√≠as los agentes de Seguridad P√ļblica, detuvieron a j√≥venes y menores limpiaparabrisas en cruceros de la ciudad por diversas denuncias ciudadanas, asegur√≥ Antonio, agente municipal.

‚ÄúNo es algo que nosotros hagamos porque queremos; existen denuncias formales contra ellos y s√≥lo actuamos conforme a ley‚ÄĚ, indic√≥.

Comentó que la ciudadanía ha manifestado que han sido agredidos verbalmente por estos muchachos si no les dan alguna moneda, al momento en el que ellos limpian el vidrio de sus vehículos.

En cuanto a la queja ciudadana de que algunos agentes detienen a los j√≥venes debido a que ‚Äúno se mochan‚ÄĚ, aseguro que es totalmente falso.

‚ÄúIncluso en redes sociales y en medios de comunicaci√≥n, los ciudadanos denuncian las amenazas por parte de los limpiaparabrisas cuando no se les da dinero‚ÄĚ, explic√≥.

Refirió que cada día realizan un recorrido por la calle Pesqueira y en cada crucero detienen a los jóvenes.

‚ÄúNo ejercemos ninguna fuerza sobre los detenidos, √ļnicamente los trasladamos a Seguridad P√ļblica, porque no pueden estar en los cruceros; el juez calificador designa la multa o si son menores se entregan a sus padres‚ÄĚ , concluy√≥.