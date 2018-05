Detenidos con armas cortas

Por: Ricardo López

Al lograr la intercepción de un vehículo sospechoso del fraccionamiento Chulavista, en San Luis Río Colorado por la avenida Las Cumbres y calle Cajón, elementos de Policía y Tránsito Municipal comisionados en el Grupo Operativo detuvieron a tres sospechosos al encontrarle a uno fajada en la cintura pistola escuadra calibre 9 milímetros abastecida con 16 cartuchos útiles, 1 en la recámara.

Se trata del conductor Cristóbal “N” y sus acompañantes Baltazar “N”, de 36 años, residente de la colonia 10 de Abril y Pedro Apolonio “N”, de 35, residente del fraccionamiento Chulavista.

Dentro del operativo contra pandillas, los agentes a bordo de las unidades 2152 y 2197 llegaron al lugar a fin de realizar patrullaje calle por calle, lo que provocó que detectaran a la altura de la calle Cajón una camioneta Jeep Cherokee, color gris transitando hacia el sur, por lo que inmediatamente le hicieron indicaciones al conductor Cristóbal que detuviera la marcha.

Le dieron alcance hasta la avenida Las Cumbres, donde notaron que los sospechosos intentaban darse a la fuga, pero en una rápida acción lo evitaron.

Todos fueron sometidos a minuciosa revisión, por lo que a Cristóbal le encontraron fajada a la altura de la cintura la pistola Smith and Wesson, abastecida con 15 cartuchos útiles y 1 en la recámara, todos expansivos.

En el interior del vehículo durante la minuciosa revisión no fue encontrado nada ilegal.

Cristóbal no dijo el motivo por el que andaba armado.

Esto provocó que los tres fueran asegurados para posteriormente se presentados en la Agencia del Ministerio Público de la Federación, donde se habrán de deslindar responsabilidades.