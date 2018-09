Detectan oportunamente cáncer de mama, afirman

Por: Roberto Aguilar

Las mujeres de la región ya tienen más cultura en el tema del chequeo corporal, para la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.

La Agrupación George Papanicolaou Navojoa informó que se ha trabajado de forma dura y concisa para que las mujeres cada vez se atiendan más y revisen su cuerpo para detectar un cáncer a tiempo.

Refieren que ya se ha pasado el tiempo del machismo, donde el hombre no permitía a sus mujeres realizarse estos chequeos de seno y cuello uterino.

“Hemos notado como cada vez las mujeres ya se checan más y se hacen su mastografía y Papanicolaou, para detectar un cáncer a tiempo y no ya en circunstancias avanzadas”, expresó María del Carmen Miranda de Urquidi.

La presidente de la Asociación resaltó que para ello se trabaja constantemente con apoyos para mujeres que requieren estos chequeos, si son mujeres de bajos recursos se les puede apoyar con todo el chequeo y quien no, sólo aporta una cuota de cooperación de 200 pesos para que la agrupación siga con sus labores de ayuda.

Por otra parte dijo que George Papanicolaou tiene afiliados 51 pacientes, a los que se les brinda el apoyo con esta terrible enfermedad.

“Sí necesitamos mucha ayuda de todos, entre más participe la ciudadanía, más fondos económicos tendremos para salvar vidas y apoyar a estas personas que desean una oportunidad de vida y que lo pueden lograr recibiendo las consultas y tratamientos necesarios”, puntualizó,