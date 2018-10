Detectan cáncer hasta los 6 meses

Visita nocturna de paramédicos le confirman la enfermedad a Esther Ceniceros

Mónica Miranda

Las citas mensuales en el IMSS, para chequeo general y detección de posibles síntomas de cáncer de mama, no fueron suficientes para dar con la célula maligna que se instalaba en el organismo de Esther Ceniceros.

Originaria de Navojoa, a sus 45 años comenzó a sentir una ligera molestia en su seno izquierdo y al realizarse una autoexploración, con sus dedos podía sentir el relieve circular que se formaba bajo su piel, justo antes de llegar a la axila.

Su preocupación creció cuando la dimensión de dicha bolita comenzó a expandirse y surgió un ligero dolor en la axila.

Una vez más los resultados indicaban que su estado de salud era bueno. La explicación a la malformación en su seno no revelaba algún indicio de cáncer, por lo que después de seis meses de revisiones, decidió conformarse y continuar con su vida normal.

“El dolor seguía ahí, pero confiaba en el resultado de los estudios. Venían de una institución médica, yo siempre me atendía en el Seguro Social, las mamografías ahí me las practicaron varias veces y no me salía nada, pues me confié y decidí no hacer caso a las molestias”.

La madre de 7 mujeres y un varón, por recomendación de sus familiares decidió iniciar los trámites del Seguro Popular en 2009, cuando surgieron los dolores en el pecho.