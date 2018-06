Detectan amiba en dos albercas

Por: Roberto Aguilar

Gracias al operativo constante en estas fechas para detectar a tiempo la amiba de la vida libre (AVL), ya se focalizaron dos casos con este problema, dijo Carlos Campoy Ruiz.

El titular de Control Sanitario refirió que son dos albercas de la ciudad, las cuales dieron positivo a la presencia de la amiba y se procedió al cierre, hasta que sean subsanadas las normas de sanidad.

El funcionario señaló que se presenta en espacios donde la temperatura es por encima de los 38°C, ya que la cloración se evapora y el agua queda libre para que aparezca.

Históricamente es durante el verano que prolifera la presencia de la amiba, por lo que las inspecciones en albercas y balnearios son continuas.

Campoy Ruiz lanzó la recomendación a no bañarse en estancamientos de agua donde no se tenga la certeza que esté clorado, o que a simple vista no se vean limpios.

Asimismo invitó a obedecer los señalamientos que se colocan advirtiendo la presencia de la amiba.

Por otro lado invitó a los prestadores del servicio de albercas, que tengan delicadeza de seguir todas las normas de salubridad, para evitar daños consecuentes a la salud de sus clientes.

“El cliente tiene toda la facultad de pedir la constancia que damos a los balnearios, cuando están cumpliendo con todas las normas de sanidad, si se niegan a comprobar que están en orden, es preferible no bañarse y evitar una posible afectación”, concluyó.