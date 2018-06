Destruyen vagos unidad deportiva

Roban el cerco y todo lo que se puede de las instalaciones



Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Deportistas denuncian que la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, en Navojoa, está siendo dañada por personas no identificadas por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal.

Daños en mallas ciclónicas de las puertas principales, robo de botes de basura y cable de las torres son algunos de los daños que se ven a simple vista en este espacio, durante el recorrido.

La presidenta de la Liga de Softbol Femenil, Magaly Lagarda, una de las denunciantes, expresó que “en las instalaciones de los campos (El Trébol) de la categoría 9-10 años, los vándalos hicieron de las suyas, como siempre: se llevaron botes de basura, cable de las torres y las llaves del baño de las mujeres”.

Sostuvo que “todos los deportistas nos merecemos espacios en condiciones, al menos por parte del Municipio, que tengan más vigilancia para evitar que esto pase”.

Destacó que este tipo de acciones es por la falta de vigilancia, pues el cableado y las llaves de los sanitarios tenían poco tiempo que se instalaron para jugar en las noches.

La atleta Martha González mencionó que una de las puertas principales de acceso a la unidad deportiva, se encuentra dañada en la malla ciclónica al parecer fue derribada por el conductor de algún vehículo.

“El techo de uno de los campos deportivos se cayó o lo tumbaron y a la fecha sigue derribado”, dijo.

Refirió que “las autoridades municipales de seguridad pública, ni sus luces pues cuando se rehabilitó la Unidad Deportiva supuestamente asignaron una motocicleta y dos agentes para estar en la caseta de Policía”.

Agregó que el llamado no sólo es para la ciudadanía a que cuide el espacio deportivo, sino a las autoridades, que no han puesto atención a las instalaciones.

“Las autoridades vienen entregan las cosas y al final sólo queda así. La vigilancia sólo fue por unos meses y luego retiraron a los agentes que mantenían la vigilancia y por la noche cerraban las puertas para no dar oportunidad de hacer averías a los jóvenes que andan en la noche haciendo maldades”, concluyó.