Destrozado bulevar Villa Bonita

Fabiola Navarro

Luego de la intensa lluvia que se registró en Cajeme el pasado 16 de junio, como efecto de la depresión tropical “Bud”, el pavimento del bulevar Villa Bonita en el fraccionamiento del mismo nombre, quedó destrozado a lo largo y ancho.

Grandes baches, que se suman a los que ya había (pese a que hace unos meses la vialidad fue rehabilitada) son los que se observan en el asfalto del bulevar y que no pueden esquivar los automovilistas.

La queja es la mala calidad del pavimento, ya que tanto a la entrada, como a la salida se formaron hoyancos y zanjas de grandes dimensiones.

“Si vienen en la noche, como no está muy iluminado, no se alcanzan a ver los baches y peor éste que está aquí, a la altura de la Paseo la Paz. No se le puede sacar la vuelta”, dijo Fabián Rodríguez, vecino.

Los desperfectos mecánicos que sufren los automóviles que por ahí circulan, pudieran ser mínimos en comparación con algún accidente que se suscite, comentó.

No sólo los automovilistas “pasan las de Caín” para tratar de esquivar los baches, también los usuarios del transporte urbano se quejan de la situación.

“Iba en el camión, es la Línea 10 la que pasa por aquí. Ya regresaba del trabajo, soy empleada doméstica de una familia en Villa California y el chofer no pudo sacarle la vuelta al bache y cayó bien recio en él. Tal vez se confió, porque no estaba antes ese hoyo y la verdad todos votamos de los asientos”, comentó María Anguiano, vecina.