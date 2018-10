Desmiente se afecte a ganaderos con ley

Pata de Perro dice que traslado de becerros ya estaba normado desde 2013

Por: César Fraijo

Desde el año 2013 viene contemplada en la Ley de Protección de Animales del Estado de Sonora en su apartado de traslado de becerros se haga acompañar con la madre de la cría y un vaquero, responde Carolina Araiza Sánchez al presidente de la Unión Ganadera Regional (UGRS).

Y es que en días pasados, Héctor Platt Martínez, presidente del organismo pecuario, solicitó a la gobernadora reformar la ley aprobada en septiembre a propuesta del entonces diputado David Palafox Celaya, integrante de la bancada del PRI, bajo el siguiente argumento:

“Son inconsistencias que tiene la ley y no puede ser así, sobre todo en la especie de bovinos, hay muchas situaciones en las cuales no proceden como la transportación del ganado con el vaquero que está en el rancho y que tiene que ir la madre de las crías, son una serie de inconsistencias. Esas leyes se hicieron sin consultar a las organizaciones”.

Sobre dichas declaraciones, la directora de la organización protectora de animales “Pata de Perro”, recordó que en el 2013 cuando se aprobó la ley en mención, ya venía contemplados los traslados de becerros:

“Lo único que se les está solicitando a los ganaderos es tener mayor cuidado con los animales. Interpretaron totalmente diferente el apartado, que decía que los animales que dependieran de sus madres, tienen que ser trasladados con ellas, hasta que ya no dependieran de ellas. El proceso es muy corto para que después vayan a los mataderos y los rastros”.

Llama la atención que cinco años después de la aprobación de la ley haya molestias, porque no la leyeron, por ello Araiza Sánchez insistió que la ley actual, no perjudicará la economía de los ganaderos, traerá beneficios a largo plazo y al consumidor, porque tendrán animales menos estresados y más sanos.