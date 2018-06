Desmiente AMLO pacto con Peña

Pide a Anaya tranquilizarse

APRO y EL UNIVERSAL.-

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó haber realizado un pacto con el presidente Enrique Peña Nieto, como asegura su adversario, el panista Ricardo Anaya.

“Que se tranquilice, ha cometido muchos errores y hoy no le está yendo bien y por eso está desesperado, pero ¿yo qué culpa tengo?”, manifestó López Obrador ayer por la tarde tras un mitin en este Municipio. “Yo no hago pactos en lo oscurito, yo siempre planteo mis cosas de manera abierta, en las plazas públicas, y no tengo ningún acuerdo, ningún pacto. Lo que pasa es que ya no ven lo duro, sino lo tupido”.

Agregó: “Yo le aconsejaría a Anaya que se mantenga firme, con aplomo, porque el que se aflige se afloja”.

Y remató: “Cada quien es responsable de sus actos. El que no quiera ver visiones, que no salga de noche. Si están en malos pasos, sobre todo, si se metieron a hacer negocios, si están manchados de corrupción, pues en campaña sale todo”.

CONDENA CCE RUMORES

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que no es correcto hablar de un supuesto arreglo entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, porque la decisión de quién ganará no está ligada a la decisión de una persona, sino que será producto del voto.

“No creo que sea correcto hablar de un supuesto pacto entre Enrique Peña y alguno de los candidatos. Me parece que es inviable en una democracia en la que participan todos los mexicanos, y en donde hay un sistema para contabilizar votos y en eso se debe confiar”.

En entrevista al término de la reunión que tuvo el pleno del CCE con el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, se refirió al nuevo video que circula sobre Ricardo Anaya, sobre lo que dijo, “es un asunto que lo tienen las autoridades. No tengo comentario”.

Sin embargo, agregó que “son procesos que tienen que salir en caso de que haya causa. Respeto al candidato Ricardo Anaya”.

Por otra parte, comentó la volatilidad del peso frente al dólar se debe a temas coyunturales.

“Expresa dos cosas que no podemos ocultar la dificultad para cerrar el Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) y las circunstancias internas del proceso electoral que vive sus últimas tres semanas”.