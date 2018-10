Desmiente a Kaffie Andrea Legarreta

REFORMA.-

Alex Kaffie acusó a Andrea Legarreta de no querer salir a las calles a convivir con el público para evitar despeinarse y darse su baño de pueblo, por lo que la conductora del programa Hoy le respondió, asegurando que esa no es la realidad.

“Dedicarme a lo que me dedico, tiene sus pros y sus contras… Sé también que siempre habrá quienes quieran ensuciarme o inventar basura sobre mí y calumniarme (Y sólo ellos saben sus motivos). Cada quien da lo que tiene adentro para dar… Vaya que he escuchado y soportado infinidad de mentiras acerca de mi vida laboral y privada”.

“Por más que quieran ensuciarme, ahora diciendo que no me gusta convivir con el público, durante años ustedes han visto mi cercanía y agradecimiento con nuestra gente en cada lugar donde se acercan a mí, en cada visita que hacemos a distintos lugares en la cuidad y en los diferentes estados de la República Mexicana… Es un regalo hermoso para mí y JAMÁS podría rechazar ese amor y esas sonrisas que me regalan y alimentan mi alma”, escribió Legarreta.