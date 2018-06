Descontarán sueldo a maestros faltistas

EL UNIVERSAL.-

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se aplicarán descuentos a maestros que falten a clases a partir de este lunes; y que las autoridades educativas locales separarán de su cargo a docentes que falten más de tres días, en un periodo de un mes.

“Es responsabilidad de directivos de escuelas y sectores reportar las incidencias de docentes y personal administrativo; de no hacerlo, serán sujetos a sanciones. Permanece en clases la mayoría de las escuelas del país, inclusive en Oaxaca”, dijo la dependencia federal.

La SEP advirtió que en caso de no cumplir con su responsabilidad, los directivos serán sancionados.

SIN ATENCIÓN, SIGUE PLANTÓN

Si la Secretaría de Gobernación no atiende la demanda de instalar una mesa de negociación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se quedará instalada en plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario general de la sección 18 de la CNTE, en Michoacán, en medio de la marcha que avanza sobre Paseo de la Reforma y está a unos minutos de llegar a Bucareli.

“Planteamos como parte del emplazamiento que si no había una atención necesaria por parte del Gobierno, íbamos a buscar las acciones pertinentes. Al término de esta marcha vamos a llegar a Gobernación y si no hay atención necesaria lo que estamos planteando es quedarnos en Bucareli, quedarnos en plantón hasta que no se tenga una respuesta por parte de Gobernación”, dijo.

Pidió que no se responsabilice a los profesores sino al gobierno federal de la falta de clases, puesto que ha sido esta instancia la que no ha respondido a las exigencias de los maestros desde hace más de dos años.