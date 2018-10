Desconocían cambios para surtir las recetas

Isssteson no anuncia nuevo formato para la entrega de medicinas

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

Vecinos de las ciudades de Etchojoa y Álamos acudieron a Navojoa a realizar su surtido de receta, y les anunciaron que ahora es por vale electrónico.

Erlinda Anguamea, vecina de Bacobampo, expuso que como siempre acudido al Isssteson a que le entreguen su medicamento, le dijeron que no se podría porque el cambió mecanismo.

“Qué indignación e impotencia tener que desplazarse de Bacobampo, Etchojoa o Huatabampo a surtir una receta médica y que nos digan que no se puede, porque desde el 1 de octubre se giró una orden de surtir sólo con recetas electrónicas”, reiteró.

Expuso que “no fueron capaces los administrativos del Isssteson de avisar por algún medio”.

Miguel Ángel Barro Álvarez, de Álamos, expuso: “A nosotros también nos expiden recetas que no podremos surtir en la Policlínica. Algún comprobante se nos tendrá que facilitar, pues los derechohabientes debemos ser enterados de los cambios”.

Los derechohabientes hacen un llamado a las autoridades de Salud para que actualicen sus sistemas de comunicación e informen a la ciudadanía de los cambios.

“Si nos avisarán no hacemos el gasto del viaje. Ahora tendré que volver y gastar otra vez para que me surtan el medicamento que ocupa mi familia”, concluyó.