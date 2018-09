Desconocen sobre juicios de paternidad

Es fundamental, dice Nydia Rascón informar a mujeres sobre este tema legal

Por: Fabiola Navarro

Es fundamental que las mujeres cuyos hijos no son reconocidos por sus padres, se informen de las herramientas legales en las que se pueden apoyar para iniciar un juicio de paternidad, destacó la abogada y defensora de los derechos de las mujeres, Nydia Rascón.

La también docente dijo que a ella se han acercado madres de familia a solicitar asesoría para que sus hijos sean reconocidos por sus papás.

“Desafortunadamente hay quienes desconocen que existe un juicio de paternidad. Hace una década todavía las mujeres se tenían que hacer responsables de todos los gastos de un hijo, porque los hombres decidían no registrarlos y en aquél tiempo se podían amparar. Antes eran las mamás quienes debían pagar una prueba de ADN y comprobar que el padre era el demandado; ahora, es el hombre quien debe pagar dicho examen para comprobar que no es el progenitor.

Los hijos se reconocen voluntariamente o por juicio; si es así, el demandado tiene que pagar los gastos de la prueba de ADN; los alimentos a partir de que se interpuso la demanda, pero si no tienen recursos para ello, la Procuraduría asume el costo”, expuso.

En caso de que el demandado no resulte ser el padre, será la actora, es decir la madre del niño, quien tendrá que pagar los gastos: juicio, abogado, exámenes y la reparación del daño moral.

Precisó que en Sonora más del 32 por ciento de los hogares están a cargo de mujeres jefas de familia, que deben absorber todos los gastos y no inician los juicios de paternidad por desconocimiento o porque no tienen recursos económicos.