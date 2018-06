Desconocen dónde inscribirán a sus hijos

Padres de escuelas enremodelación están con la incertidumbre por falta de información

Fabiola Navarro

Debido a que no hay información por parte de la Secretaría de Educación y Cultura sobre los avances en la evaluación de los planteles que serán rehabilitados tras representar riesgos en su infraestructura, padres y madres de familia se mantienen en la incertidumbre de inscribir o no a sus hijos en otras escuelas.

“Hasta el momento no sabemos nada, no sé si inscribir a mi hijo en otra escuela, no se nos ha informado si se reanudarán las clases entrando el ciclo escolar o si los tendremos que cambiar, es algo que sí me preocupa porque yo trabajo y tener a mi hijo en el turno vespertino en la escuela Jesús Aguirre, como se ha manejado, pues implica mover el horario de todos”, dijo José Arredondo, padre de familia de la primaria Carlos M. Calleja.

En tanto María Mendoza, madre de familia de la misma escuela, comentó que hasta el momento se informó que los alumnos entrarán automáticamente a la primaria Jesús Aguirre al turno vespertino “en mi caso no trabajo y no me afecta, ya se nos dijo que el 26 por la tarde nos entregarán los libros y los vales para los uniformes”.

Karla Domínguez, secretaria de la primaria Jesús Aguirre, mencionó que hasta el momento no se han acercado para inscribir a sus hijos padres de familia de las primarias Carlos M. Calleja, así como de la Fernando F. Dworak.

“A fin de mes se nos va a notificar lo que va a pasar con esas escuelas, porque de la lista de espera que tenemos no hay ningún alumno de estas primarias que se van a fusionar, porque si las va a pasar para la tarde no podemos aceptar su inscripción de momento”, puntualizó.