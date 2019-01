Desconocen baja para combustible

Hay incertidumbre en la frontera ante la medida anunciada

Por: Monica Miranda

Los gasolineros de la zona fronteriza de Sonora en municipios como Noga­les, están a la espera de las nuevas disposiciones legales que se han de aprobar para la reducción del precio de la gaso­lina en esta zona, de tal manera que se homologue con la de Es­tados Unidos.

Luis Horacio Muñoz Santini, presidente de Onexpo Sonora, explicó que, algunas gasolineras en Nogales se adelantaron y re­dujeron un mínimo el precio del combustible, entre uno y dos pe­sos, pero que aún así, sigue sien­do más cara que en Nogales.

“Hay reportes de eso. De hecho esas gasolineras se ade­lantaron a los anuncios. Hasta el momento es lo que sabemos, que sí hay pero sin cumplir con las bases o a lo mejor ya las sa­ben, pero realmente no están publicadas. Es ahí donde no se tiene información, no sabemos por qué se adelantaron”.

Señaló que dependiendo de la zona y la empresa gasoline­ra, son los precios que manejan debido a la competencia, por ejemplo en Nogales, Sonora, las estaciones de Pemex ma­nejan un precio entre 16.80 y 18.60 la Magna y 18.99 a 19.90 la Premium.

Mientras que en Nogales, Arizona, el costo del combusti­ble por litro es de 13. 95 pesos.

Detalló que únicamente se hizo oficial a nivel federal el anuncio de la reducción del precio de la gasolina en la fron­tera, pero que será el próximo 7 de enero cuando se publiquen las bases que deberá seguir cada empresa para aplicar este descuento, así como las modifi­caciones fiscales que se han de hacer por la reducción del IVA al 8 por ciento.