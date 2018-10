Desconocen aplicación de recursos en cultura

Fabiola Navarro

Irma Arana Rodríguez, de la Agrupación Para Las Bellas Artes (Apalba), dijo que se desconoce el destino de los recursos que utiliza el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), ya que no rinden cuentas.

Destacó que del dinero que llega de la Federación al Estado no se sabe en qué los aplica el ISC, cuando, en la teoría, los promotores de cultura de la Entidad deben participar.

“Se supone que hay un apoyo federal para el Instituto, mas no sé si ya no llegue, porque quien está a cargo no es como los demás directores, que rinda cuentas. Antes nos decían cuánto llegaba, en qué se destinaba y ahora no.

”En este apoyo debemos participar todos los que hacemos cultura, pero no sabemos nada, por eso necesitamos que entre el nuevo Gobierno Federal a ver si así no informan”, señaló.

Están en gestiones con el Gobierno electo para que una comitiva sonorense de promotores de cultura se reúna con Andrés Manuel López Obrador.

“Sería la primera vez en la historia que un presidente nos reciba; por eso estamos conformando esta comitiva con un representante de cada Municipio”, puntualizó.