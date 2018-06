Desconoce PAN ingreso de militantes al Cereso

Mónica Miranda

El Partido Acción Nacional (PAN) desconoce los delitos que investiga la Fiscalía de Delitos Electorales en contra de Juan Valencia Durazo, ex dirigente de ese instituto político, Miguel Méndez Méndez, ex director de Recursos Humanos del Gobierno 2009-2015, y Enrique Terrazas, ex secretario del albiazul, por los que fueron ingresados al Cereso 1 de Hermosillo, el viernes por la mañana, afirmó Alejandra López Noriega.

La presidenta del PAN en Sonora dijo que la denuncia la interpuso Javier García Campa, funcionario de Hacienda del Gobierno Estatal actual, en mayo.

Aclaró que ninguno de los miembros del Comité Directivo Estatal o militantes del órgano político interpuso la demanda en contra de los panistas antes mencionados, lo que hace pensar dijo, que se trata de una medida con fines partidistas para enrarecer la próxima jornada electoral del 1 de julio.

“Ni si quiera hay claridad por parte de la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales en este caso que está llevando el proceso, si es el tema de las cuotas, pues está amarrado todavía, ese tema no tiene nada que ver con lo electoral, o porque lo está levando la Fiscalía de Delitos Electorales, entonces aquí lo importante es exigir que se aclare porque están ahí”.

López Noriega, informó no sabe si se trata del tema del presunto desvío de cuotas del Pan en 2015 y que este sábado a las 9 de la mañana se llevó a cabo la audiencia inicial del juicio que enfrentan los tres panistas.

En el transcurso del día dijo, una vez consultado con los abogados, darían a conocer novedades del caso.

“Exigimos a la Fiscalía General que esclarezca el asunto y evite enrarecer el ambiente rumbo a la próxima jornada electoral”.