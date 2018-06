Descartan que disminuya la venta de combustibles

Hay nuevas estrategias ante llegada de la competencia extranjera



Por: Francisco Minjares

Las empresas expendedoras de combustible han mantenido sus ventas en lo que va del año y están creando nuevas estrategias para hacer frente al ingreso de empresas extranjeras a la localidad, informó el presidente de la Asociación de Vendedores de Gasolina, Oscar Javier Mendoza López.

El dirigente del gremio explicó que son 90 estaciones en las que se vende el combustible en Obregón y el Valle del Yaqui, las cuales no han reportado caídas en sus ventas.

“Las ventas están estables, no han fluctuado mucho; pero obviamente vamos a empezar a hacer otro tipo de ofertas los gasolineros, estamos haciendo cosas diferentes para tener algo de valor para la gente”.

Añadió que todas utilizan combustible de Pemex, a excepción de la empresa Arco, la cual se trae de Estados Unidos; sin embargo, eso no deja a las demás en desventaja, ya que alrededor del 80 por ciento de la gasolina que maneja la paraestatal proviene del extranjero.

“La única que es extranjera y tiene su combustible propio es la de Arco, ellos la traen de Estados Unidos; pero también Pemex está metiendo gasolina extranjera, es decir, alrededor de un 80 por ciento de la gasolina de Pemex viene del extranjero, entonces prácticamente es lo mismo”, indicó.

Agregó que el combustible de las demás empresas que se han instalado en la región, corresponde a Pemex aunque le echan un aditivo de su propia empresa, que es lo que hace que cada uno sea particular.