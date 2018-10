Descartan problemas al elegir a comisarios

Sólo en Granjas MICA cambiaron sede de la urna, informan

Por: Francisco Minjares

Después de 21 años, pobladores de comisarías y delegaciones de Cajeme salieron a las urnas a elegir a sus representantes.

El director de Comisarías y Delegaciones, Ramón Zavala Robles, dijo que las casillas en las cinco comisarías y 32 delegaciones se abrieron alrededor de las 8:00 horas, algunas con minutos de retraso.

No se tuvieron contratiempos, salvo por una en las Granjas MICA, pues no se presentó la persona que iba a abrir el plantel educativo en donde se instalaría el centro de votación; sin embargo, logró solucionarse el problema en una enramada.

Agregó que se recibieron llamados de denuncias de diferentes puntos, aunque se va a esperar a que se presenten las impugnaciones de manera normal para poder proceder a darle seguimiento.

“Todo se abrió en tiempo y en un 90 por ciento de las casillas transcurre en calma. Estaremos esperando que se presenten impugnaciones en físico para darle seguimiento; hasta ahorita han sido sólo llamadas, pero cuando las recibamos vamos a investigar”, indicó el funcionario local.

Para la contienda de comisarios se tuvieron 46 aspirantes y 132 para las delegaciones, lo cual, aseguró Zavala Robles, representa una participación nutrida de los aspirantes.

Durante la jornada electoral, el presidente de casilla de Pueblo Yaqui, José Luis Huerta Ortiz, dijo que la participación ciudadana fue más baja de lo que se esperaba, tomando en cuenta el hecho histórico que representaba la elección del comisario.

“Ha habido una participación media, no es como lo esperábamos. Ha estado baja, tomando en cuenta el evento”.

Por su parte, Mariana Rosas, de la casilla de Cócorit, indicó que la participación ciudadana estuvo nutrida y transcurrió todo con la completa calma.

En Providencia una de las casillas cambió de lugar, ya que estaba programado que se instalara una en la plaza pública y la otra en la comisaría; sin embargo, se optó por llevar ambas a este último punto.

Para vigilar la elección hubo representantes de cada candidato, así como regidores que estuvieron fungiendo como observadores en cada una de las casillas.

DENUNCIAN ACARREO

Vecinos de las comisarías de Esperanza y Pueblo Yaqui denunciaron acarreo a bordo de vehículos particulares y transporte público, en incluso en este último poblado, que se estaban llevando a comer a los ciudadanos después de emitir el voto.

Pidieron a las autoridades que se investigue este caso y que permitan que el comisario sea realmente electo por el pueblo para que conozca sus necesidades.

RECIBEN TRABAJADORES DE LA COMUNA LOS VOTOS

Las boletas marcadas fueron recibidas por trabajadores del Ayuntamiento de Cajeme a quienes se les pidió el apoyo y estuvieron presentes representantes de los candidatos para que esta jornada pudiera transcurrir tranquila y con mayor transparencia.

El secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán, manifestó que se pidió el apoyo de los trabajadores por la falta de recursos.

Las casillas permanecieron abiertas hasta las 18:00 horas, para posteriormente arrancar con el conteo de sufragios.