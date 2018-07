Descartan matanza de abejas

Es preciso respetar enjambres, por ser parte del equilibrio natural

Roberto Aguilar

Es común que aparezcan enjambres de abejas en lugares públicos en estas fechas, por lo cual debe existir una cultura de respeto para estos insectos, dijo Jesús Edmundo Valdez Reyes.

El jefe de Protección Civil de Navojoa explicó que, a menos que estos representen un riesgo para la ciudadanía, atenderán llamados, pero al ser una especie transitoria, no dura mucho tiempo en los lugares en que se instalan.

Señaló que la presencia de las abejas es considerada indispensable para el equilibrio del ecosistema, por lo cual no se deben matar nada más porque sí.

Al día se reciban aproximadamente 40 llamadas por la presencia de abejas en distintas partes del Municipio.

“No considero un problema de seguridad, ya que muchas veces los enjambres sólo van de paso. No podemos matar a todas las abejas que reportan, al menos que consideremos que sean de riesgo por estar en un espacio con mucho movimiento de personas”, detalló.

Valdez Reyes mencionó que los insectos, por naturaleza se estacionan en árboles, pero muchas veces las personas, los niños, principalmente, las molestan y es cuando se ocasionan las tragedias.

El titular de Protección Civil comparó que, a pesar de que el canal de Las Pilas puede ser peligroso para los conductores y las personas, a pesar de esto, no tiene que ser tapado para evitar un accidente, ya que la gente ha optado la cultura de extremar precauciones. De igual manera, explicó que no es necesario matar un enjambre de abejas si la gente no las molesta y tiene cuidado con ellas.