Descartan la rickettsia sólo por piquete

De todos modos es preciso acudir al médico para valorar si garrapata estaba infectada

Por: Fabiola Navarro

No todas las picaduras de garrapata transmiten rickettsia, pues antes el insecto debió tener contacto con un animal enfermo. Es de vital importancia que se acuda con el médico para una valoración, reveló la epidemióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, Anahí Flores Maldonado.

Es importante que se acuda a atención por el hecho de que de no ser detectada a tiempo el promedio de vida disminuye al ser una enfermedad mortal y el 40 por ciento fallece.

“La recomendación es que se realice un examen médico, sabemos que son síntomas inespecíficos, principalmente es calentura, dolor de cabeza, articular, del cuerpo y también tiene un componente en la piel, ya que más o menos al quinto, sexto día comienzan a salir las lesiones”.

“No todas las garrapatas tienen la enfermedad activa y no todas posiblemente contagien”.

Este parásito vive en la tierra y busca el alimento que necesita, por lo que puede estar dentro o fuera de casa y una capacidad de reproducción masiva.

Recordó que la garrapata se alimenta de la sangre de animales como el perro, de ahí la importancia de bañarlos y vacunarlos contra este insecto, ya que los humanos al tener contacto con una mascota infestada puede ser utilizada como huésped accidental, estos son principalmente niños por su contacto directo a los animalitos.