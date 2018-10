Descartan investigar a Rosario Robles

REFORMA.-

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, afirmó que la titular de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, no será investigada por el desvío de recursos de la llamada “Estafa Maestra”.

En opinión de Gómez, Robles no habría firmado contratos que la vinculen con las investigaciones que se han realizado sobre desvíos y triangulación de recursos con universidades privadas y empresas fantasma.

Ya han sido sancionados otros servidores públicos, recordó.

“¿La investigación podría llegar hasta Rosario Robles?”, se le preguntó a la funcionaria en la Cámara de Diputados.

“Como secretaria de Función Pública, como titular, te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso, ahí terminó, por eso se le sancionó a él”, explicó Gómez sobre la sanción que se aplicó al vocero de la Sedatu, Gustavo Rodríguez, por la contratación de promocionales para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Ante la insistencia sobre si Robles era o no investigada, Gómez precisó que la Función Pública no investiga a personas en particular.