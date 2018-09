Descartan freno a escuelas demolidas

Hasta el 2019 se comenzarán a reconstruir: Montijo

Por: Francisco Minjares

La construcción de los 10 planteles educativos que fueron demolidos no está frenada, sino que se están elaborando los proyectos ejecutivos para a meter la segunda etapa del proyecto al próximo presupuesto de egresos para empezar a las obras en el 2019, aseguró el delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en la zona sur, Abraham Montijo Cervantes.

El funcionario estatal explicó que las dos etapas son separadas entre sí, y primero se demolieron los planteles para después meter el proyecto en el presupuesto de egresos y eso es algo en lo que se está trabajando.

“Son dos cosas distintas. Fue primero la adecuación de los lugares donde se iban a tomar las clases, ya la otra parte corresponde al nuevo presupuesto, ya está trabajando el Instituto de Infraestructura Educativa”.

Descartó que hayan sido apresuradas las demoliciones, ya que la infraestructura de los planteles se encontraba muy dañada y ponía en riesgo la integridad de los estudiantes.

“Lo más importante, previo a la demolición, fue la seguridad de los niños y las niñas de Cajeme; se tomó la decisión por los daños estructurales que tenían los edificios, de manera urgente”, dijo.

Montijo Cervantes señaló que no han tenido problemas con los niños que fueron reubicados a causa de las demoliciones, quienes pasaron a otros planteles en diferentes turnos.

“Hasta ahorita todo está funcionando bien, no hemos tenido ningún contratiempo. Los niños y las niñas de todos los niveles están tomando las clases de manera normal y los detalles que se pueden ir suscitando en estos tiempos son atendidos por los mismos contratistas, que fueron los que contrataron las adecuaciones”, puntualizó.