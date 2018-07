Descartan fallas en obra de El Trébol

Esperan terminar el ramal para la próxima semana

Por: Mónica Miranda

Los hoyos que surgieron en las obras de remodelación del puente El Trébol en el vado del río, no son fallas de la construcción, sino que se trata de una re nivelación de pozos para la instalación del drenaje pluvial, indicó Ricardo Martínez Terrazas.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) dijo que se espera que esta semana llegue el material que hace falta para cerrar el concreto en dicha vialidad y aseguró que la próxima semana quedará el libre tránsito por el puente.

“Están nivelado los pisos de visita, del drenaje, se tiene que cortar ahí, levantarlo y luego emparejar con la tapa de fierro para dejarla al nivel y colar con concreto, es lo mismo aquí: se tiró la carpeta, se meten esas juntas y se nivela y queda perfectamente, pero como no han llegado esas juntas, por eso no se han colocado”.

Señaló que esta característica dio una impresión falsa a la ciudadanía, de que había desperfectos en la obra recién terminada; sin embargo, agregó que no ha habido afectación en el flujo vehicular por estos detalles que se realizan como parte final del proyecto.

“No existe ningún error, es parte del proceso constructivo y obviamente se colocarán en horarios de menor tráfico para que causen la menor molestia posible”.

Expuso que la obra se encareció 20 millones más; es decir, que de 100 millones de pesos de inversión pactada en un principio, se terminará este proyecto con un costo de 120 millones.