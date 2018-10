Descartan en Colombia a Juan Carlos Osorio

Tras los constantes rumores que colocaban a Juan Carlos Osorio como nuevo técnico de la Selección de Colombia, Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Futbol, dejó en claro que los candidatos a tomar el banquillo deben ser entrenadores libres.

“Los candidatos que hay para dirigir a Colombia, no están comprometidos con ninguna selección, con ninguna federación”, comentó el dirigente a la cadena de radio de aquel país, ‘Radio Caracol’.

Osorio se encuentra actualmente al mando de la Selección de Paraguay, y pese a que firmó su cláusula de salida ante la posibilidad de llegar al conjunto cafetero, las condiciones establecidas por la directiva colombiana lo habrían descartado entre sus opciones.

Reinaldo Rueda, timonel de la selección chilena también era uno de los candidatos; sin embargo, por la misma situación que el Profe Osorio se bajaría de la nómina de posibles a dirigir a Colombia, pese a que no cuentan con una opción clara, Jesurun recalcó que el no encontrar a un entrenador no es algo que les preocupe.

“Hemos tenido contactos con algunos de nuestros candidatos, pero esas conversaciones son reservadas y no las haremos públicas. No estamos apurados, tenemos hasta antes de la Copa América para tomar una decisión y tampoco nos vamos a apurar”, mencionó.