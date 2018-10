Descartan alianza Prian y acusan de una Primor

Galván sostiene que el perdón a EPN es la mejor prueba

Fabiola Navarro

Las reformas que se han dado recientemente en el Congreso del Estado, no tienen que ver con una alianza entre el PRI y el PAN; sin embargo, Morena así lo ha hecho creer, manifestó David Galván Cázares.

El presidente de Acción Nacional en Sonora, acusó a los morenistas de haber ganado el debate público, alegando que hubo en Sonora un veto presupuestal, el veto legislativo, mayoría inobjetable y nombramientos de magistrados, cuando no es así.

Descartó las alianzas prianistas de las que se le acusa al partido a través de los años. “La realidad del país es que Morena ha hecho una alianza con el PRI y lo digo tajantemente, así como que el presidente electo está defendiendo a Peña Nieto, ha dicho que lo va a perdonar, que no lo va a meter a la cárcel y creo que la única alianza que ha hecho el PRI la hizo con Morena”.

Galván señaló que los únicos que “han traicionado a la patria” son los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional, al no dar marcha atrás los gasolinazos y por el contrario, aprobar el aumento a los combustibles, cuando en campaña su discurso fue lo contrario.

No descartó futuras alianzas con los diputados morenistas o priístas cuando “se tenga que hacer lo correcto”, no sin antes acusar de los resultados de la pasada elección a López Obrador y al efecto que tuvo en los votantes “que no analizaron” su sufragio.

Por otra parte, recordaron que como partido reprueban la cuenta pública en Sonora, la cual ha rebasado en los primeros tres años de esta Administración, al sexenio de Guillermo Padrés.