Descarta Pavlovich alerta por violencia

Por: Mónica Miranda

Han sido días difíciles en materia de seguridad en el Estado, no obstante, es un problema que se vive a nivel nacional y Sonora no es la excepción, indicó Claudia Pavlovich Arellano, al referirse a los últimos acontecimientos violentos en los que se involucra al crimen organizado en la entidad.

La mandataria mencionó que desde el Ejecutivo se hace un llamado al Congreso local para que lo antes posible se inicie con el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal y del secretario de Seguridad Pública, luego de la renuncia de sus titulares el viernes por la noche.

“Tampoco nos podemos ir con que todo es malo porque no es así. Hay que dimensionar las cosas como son; desgraciadamente el problema de seguridad, como todos lo sabemos, está a nivel nacional. No somos los peores pero tampoco estamos en las mejores condiciones y hay que afrontar los problemas, lo que corresponde también a la autoridad municipal, estatal y federal”, comentó.

Descartó que Sonora se encuentre en alerta por los múltiples asesinatos registrados las últimas semanas.

Respecto al embargo de 200 camiones a Sictuhsa que realizó el Estado este domingo por la noche, señaló que fue una medida que se tomó por la falta de cumplimento en la calidad del servicio, pese al aumento de la tarifa autorizado hace un año, además del adeudo millonario que tiene la concesionaria con el seguro social y el Infonavit, lo que ya hacía de ello, una situación insostenible.

“Era una situación muy insostenible, realmente hay que tomar decisiones. El gobierno ya requisó los camiones, que obviamente están en muy mal estado; tuvieron que prenderlos unos con mecánicos, con vidrios rotos”, finalizó.